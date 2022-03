„Bylo to hodně těžké. Vždycky je složité, když vás je o jednoho méně. Teplice hrají kombinačně. Ale myslím, že jsme to dobře odbránili, do ničeho jsme je nepustili,“ říkal Lukáš Kalvach

Do utkání několikrát zasáhl VAR, hodně se to protahovalo. jak nepříjemné to pro hráče je?

Zrovna dneska se nám to ve druhém poločase trošku hodilo, že se to takhle rozsekalo. Ale nikdy to není příjemné, když to zkoumání trvá dlouho. Když ty situace jsou, tak se to musí vyřešit. S tím nic neuděláme.

Bylo by už na čase vstřelit gól. Ale důležité je, že vyhráváme, usmál se Kalvach

Jaké to pro vás bylo, hrát doma před tolika fanoušky, a spíše bránit?

Těšili jsme se. Chtěli jsme hrát pěkný fotbal, bohužel přišla červená a druhý poločas jsme museli spíš bránit. Vyhráli jsme a to je důležité.

Jak jste viděl vy červenou kartu pro Milana Havla?

V prvním momentu se mi to nezdálo na červenou. Ale rozhodčí dostal podnět od VARu, takže to je pak na nich.

Lekl jste se, že budete hrát celý druhý poločas o deseti?

Úplně jsem se nelekl, ale není to nic příjemného hrát o desíti, navíc ještě doma. Chtěli jsme to odehrát jinak, pro nás jsou to důležité tři body do tabulky.

Zase jen o gól. Čím to, že trenér Bílek dokázal do ofenzivně laděného týmu dostat takový pragmatismus?

Víme, o co hrajeme, každý musí být zodpovědný. Nula vzadu je vždycky základ k tomu, abychom zápasy zvládali. Jsem rád, že se nám to zatím daří.