„Boleslav je soupeř, který doma nerad ztrácí body. Navíc ji od zimy vede ambiciózní trenér Jarolím. Viděli jsme jejich poslední zápasy, určitě nebyli horší. Bude to nepříjemný soupeř,“ říkal Marek Bakoš, jeden z asistentů trenéra Adriana Guľy.

„Ale my chceme v Boleslavi vyhrát. Věřím, že se svojí hrou prosadíme,“ doplnil bývalý skvělý útočník.

Ani jeden z týmů není tam, kde by chtěl být. Viktoriáni nejsou zvyklí pohybovat se ve středu tabulky, s osmým místem nemůže být v klubu spokojenost. Mladá Boleslav je na tom ještě hůř, s 11 body se krčí na 16. (sestupovém) místě, i když má k dobru odložený zápas ve Zlíně.

A vyvést je ze spodních pater tabulky zatím nedokázal ani bývalý reprezentační kouč Karel Jarolím. „Nemůžeme koukat na to, s kým hrajeme. Musíme se pokusit získat z každého zápasu, co bude možné,“ říkal Karel Jarolím po posledním odehraném zápase s Olomoucí (1:1).

Boleslav na konci přestupního termínu pokračovala v mohutném posilování kádru. Od ledna přišla téměř kompletní jedenáctka – brankář Diviš, obránci Řezník, Takács, Preisler, záložníci Dancák, Ladra, Jirásek, Malínský, Zmrhal a naposledy Skalák, který rozvázal smlouvu v anglickém Millwallu. Řezník kvůli dohodě klubů zítra nenastoupí, ale ostatním nic nebrání v tom, aby vyběhli na promrzlý trávník.

To plzeňská Viktoria počítá v poslední době spíš ztráty. Mimo hru jsou kvůli zranění Kopic, Hejda, Hořava, Čermák, Káčer a Kovařík. Hybš už sice naskočil do pohárového zápasu s FK Přepeře, ale na ligu to zatím nejspíš není.

„Jsme rádi, že se kluci postupně vrací z marodky. Věřím, že budeme za chvilku kompletní, uzdravují se i další marodi,“ prozradil Bakoš. „Potřebujeme, aby kluci byli fit. Jen tak mohou podávat kvalitní výkony,“ dodal asistent plzeňského kouče.

Připraven by měl být i Limberský, jenž musel po minulém zápase s Libercem s ošklivou tržnou ránou na šití. Naopak stoper Kaša dostal za vyloučení ve stejném utkání stop na tři zápasy, první z nich už si odpykal ve středečním poháru.

„Místo Filipa máme připravené nějaké varianty,“ nechtěl Bakoš odkrýt karty.

Zato domácí Matějovský, jenž má stejný trest dodatečně za zákrok na olomouckého Housku, ještě zítra nastoupit může, protože jeho třízápasové stop nabude platnosti až za pět dnů od čtvrtečního rozhodnutí disciplinární komise.

Poslední vzájemný zápas v Mladé Boleslavi vyhráli domácí 2:1, pak byli v Plzni dvakrát úspěšní viktoriáni (7:1 a v nadstavbě 2:1).

Kdo uspěje v neděli?