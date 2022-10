Viktoriáni po debaklu v Lize mistrů na hřišti Bayernu Mnichov nasadili do branky místo zraněného Staňka opět Tvrdoně, lehce zraněného Hejdu nahradil Tijani. Do zápasu vstoupili navíc netradičně se dvěma útočníky. Po boku Tomáše Chorého vyběhl poprvé v základu Bassey. „Chceme vytvořit tlak na defenzivu Boleslavi,“ řekl k předzápasovým plánům v televizním rozhovoru asistent plzeňského trenéra Michala Bílka Pavel Horváth.

Po opatrném začátku je jeho svěřenci začali naplňovat. V 10. minutě už se Chorý radoval, ale branka neplatila pro hru rukou. V 17. minutě měl velkou šanci Kopic, proti němuž zasáhl reflexivně gólman Šeda a Jemelka vzápětí mířil vedle. Tváři v tvář Šedovi pak neuspěl Vlkanova, na druhé straně podobnou situaci nevyužil Ladra.

Branka padla až devět minut po přestávce. Přetažený centr po rozehraném rohu vrátil Jemelka před malé vápno a Pernicova střela z voleje poslala viktoriány do vedení.

Hosté pak po příchodu Matějovského byli aktivnější, ale Plzeň je do nebezpečných situací nepouštěla. Skórovat naopak po střele z otočky mohl Vlkanova. Povedlo se to až po rychlém kontru Jemelkovi, který se ve 82. minutě utrhl svému strážci a zužitkoval skvělou přihrávku Jirky. Vstřelil tak první gól v dresu Viktorie.

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože Boleslav hraje dobře. Ale zvládli jsme to velmi slušně, vytvářeli jsme si příležitosti, soupeř žádnou vyloženou šanci neměl. I když jsme měli fáze, kdy to mohlo být lepší. Jsou to cenné tři body," hodnotil utkání pro televizi trenér Viktorie Michal Bílek, který kvitoval i návrat útočníka Jana Klimenta. „Jsem samozřejmě rád i za něj, to zranění nebylo příjemné. Nastoupil na část utkání a ukázal, že nám může výrazně pomoci," dodal.

„Výkon byl na hranici našich možností. Ale když si v Plzni vypracujeme tolik přečíslení nebo brejkových situací, které nevyužijeme, nemůžeme uspět. Měli jsme několik možností, kdy jsme mohli jít do vedení, zápas by pak vypadal jinak, ale byli jsme impotentní," řekl ve svém hodnocení trenér hostů Pavel Hoftych.

Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav 2:0

Poločas: 0:0. Branka: 54. Pernica. Rozhodčí: Černý – Caletka, Váňa. ŽK: Kalvach – Dancák, Kubista, Matějovský, Vaníček. Diváci: 7136.

FC Viktoria Plzeň: Tvrdoň – M. Havel, Mo. Tijani, Pernica, Jemelka – Kopic (61. Jirka), Bucha (85. Čermák), Kalvach, Vlkanova (74. Ndiyae) – Bassey (46. Mosquera), Chorý (74. Kliment). Trenér: Michal Bílek.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Suchý, Karafiát, D. Šimek – Pech, Kubista, Dancák (80. Vaníček), Fulnek – D. Mareček (58. Matějovský), Ladra – Ekpai (10. Skalák). Trenér: Pavel Hoftych.