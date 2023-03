„Mají na tom velký podíl hráči, kteří předváděli skvělé výkony,“ pronesl do televizních kamer Michal Bílek.

Stal se teprve druhým mužem v historii, kterému se povedlo navázat na předchozí vítězství v anketě o fotbalistu roku 1989. Předtím to byl Jozef Chovanec. Mezi trenéry se radoval Michal Bílek poprvé, přestože se Spartou získal double a v roce 2012 dovedl českou reprezentací do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Polsku.

Anketu Fotbalista roku jste ovládl už v roce 1989 ještě jako hráč, kterého z těch vítězství si ceníte víc?Je těžké říct, co pro mě znamená víc. Fotbalistou roku jsem byl před více než třiceti lety, kdy jsme váleli se Spartou, měli jsme skvělý tým. S nároďákem jsme se dostali na mistrovství světa v Itálii. Pro mě to byl jednoznačně nejúspěšnější rok hráčské kariéry. Hodně to pro mě znamenalo, že jsem tehdy vyhrál v obrovské konkurenci.

A teď?

Na téhle ceně pro trenéra mají velký podíl mí hráči, kteří hráli v minulém roce naprosto skvělým způsobem. O malinko víc asi pro mě zůstává, že jsem se stal fotbalistou roku.

Bylo pro vás překvapením, že jste získal cenu Trenér roku 2022 právě vy?

Překvapení, že trenéra roku vyhrál trenér Plzně, ani tak není. Měli jsme výjimečný rok. Vyhráli jsme nečekaně ligu, ze tří těžkých předkol jsme se dostali do skupiny Ligy mistrů a vyhráli jsme podzimní část sezony. Pro Plzeň to byl rok 2022 zcela výjimečný. Za to patří pochvala všem v klubu, všichni pracovali na výbornou, hráči předváděli skvělé výkony.

Reprezentaci teď čeká úvod kvalifikace o Euro proti Polsku, které vy jste v roce 2012 porazil na šampionátu dokonce na jejich půdě. Jaké na to máte vzpomínky?Protože jsme vyhráli, tak jsou vzpomínky logicky nádherné. Porazili jsme Poláky, navíc u nich. Pamatuji si, že atmosféra byla úžasná, byl to krásný zápas, pro nás se šťastným koncem. Věřím, že i teď vstoupí kluci do kvalifikace dobře, protože ten rozjezd je důležitý pro větší klid a sebedůvěru.