„Domů se těším, v Baníku jsem vyrůstal. Ale určitě to bude těžký zápas. Musíme se dívat hlavně sami na sebe a podat maximální výkon, pak uspějeme,“ Prohlásil pro klubový web Filip Kaša, jenž minule proti Pardubicím odehrál jubilejní, padesáté ligové utkání.

Drtivou většinu z nich má na kontě právě v dresu Baníku (47). V Plzni je sice už od loňského léta, ale první minutu v dresu Viktorie si připsal před Štědrým dnem proti Slavii.

Ani letos nebyl zpočátku v základní sestavě, ale už po 19 minutách úvodního zápasu v Příbrami (0:0) musel naskočit místo zraněného Lukáše Hejdy. A ve stoperské dvojici s kapitánem Jakubem Brabcem pak nastoupil i doma při vítězném utkání s Pardubicemi (2:0).

„Takhle má vypadat připravený hráč, dostane šanci a chytí ji,“ pochválil 27letého stopera trenér Guľa po domácí výhře s nováčkem.

A vyzdvihl nejen plnění obranných úkolů, ale také podporu ofenzivy. „Pro náš herní způsob musí být stopeři konstruktivní,“ doplnil slovenský kouč Viktorie.

Kašův výkon se líbil i fanouškům, kteří ho zvolili hráčem zápasu. „Dlouho jsem nehrál, takže věřím, že to bude zápas od zápasu lepší. Chci svým herním stylem maximálně pomáhat týmu. Budu se vždy snažit podat ten nejlepší výkon,“ slíbil Kaša, který se do prvoligového kádru Baníku dostal poprvé v roce 2012. Ale první zápas odehrál až 8. března 2014 proti Příbrami.

Po sestupu Baníku do druhé ligy se v létě 2016 rozhodl pro přestup do Žiliny, kde se poprvé setkal s trenérem Adrianem Guľou a hned na konci sezony slavili slovenský titul. Kaša pak byl na Euru do 21 let v Polsku a se Žilinou si zahrál i předkolo Ligy mistrů, v Kodani dal i gól, ale na postup to nestačilo.

A právě kvůli možnosti zahrát si v pohárové Evropě přišel i do Plzně. Jenže nejprve je potřeba uspět v lize.

A v ní teď čeká vytáhlého stopera speciální zápas, v dresu Viktorie se představí na hřišti mateřského klubu.

A nejen Kaša věří, že viktoriány povzbudí domácí výhra s Pardubicemi. „Bývá to tak, když se vyhraje. Ale my i nadále musíme makat zápas od zápasu. Každý ví, na čem jsme, takže věřím, že i toto utkání, které nás čeká, zvládneme,“ dodal Kaša.

Další stoper Hejda dál zůstává na marodce, ale trenérský tým Plzně se může těšit na návrat Čermáka s Beauguelem, start Limberského je dál nejistý.

Ostraváci v Plzni:

Stoper s ostravskou minulostí v sestavě plzeňské Viktorie, to není nic nového. Jedním z prvních v novodobé historii byl Aleš Neuwirth. Vytáhlého stopera s dlouhými vlasy a čelenkou si přivedl v roce 2011 trenér Pavel Vrba. Ještě výraznější stopu zanechal na západě Čech jeho parťák David Bystroň, který přišel už o rok dříve z Levski Sofia. V Plzni hrál i Jan Baránek. Z defenzivních hráčů přišel z Ostravy také bek Radim Řezník, jenž přišel po prvním titulu a byl u všech dalších. Viktoriánem je dodnes, i když hostuje v Mladé Boleslavi.

A do Plzně chodili z Baníku nejen zadáci, ale připomeňme si útočníky Davida Střihavku, Adama Varadiho a Libora Žůrka nebo brankáře Petra Bolka, ostravskou zkušenost měl i František Rajtoral.