A to je podle průběhu utkání zklamání, že?

Jednoznačně jsme chtěli a měli vyhrát. Podle mého názoru jsme za vítězstvím šli celý zápas. Ale nepodařilo se.

Možná klíčových bylo hned úvodních deset minut, kdy jste měli tlak i několik šancí?

Přesně tak, hned od začátku jsme si vytvořili velký tlak. Ale nedali jsme branku a soupeř nás hned z prvního brejku potrestal. Takové góly nás zatím strašně srážejí.

Jak těžké je pak se s tím psychicky vyrovnat?

Na hlavu je to složitější. Ale pořád bylo dost času na to reagovat. Do druhé půle jsme vstoupili přesně tak, jak jsme si řekli. Dali jsme rychle vyrovnávací gól a tlačili jsme se za dalším, ten už se nám bohužel vstřelit nepodařilo.

Proč to nevyšlo? Několikrát jste pálili zblízka, ale zvlášť v první půli gólman čaroval…

(trpký úsměv) Těžko říct, proč nedáváme góly. Tlačíme se do koncovky, jsme v prostoru před brankou, ale vždycky pár centimetrů chybí, aby to skončilo v brance. Snad už to v příštím zápase zlomíme a budeme produktivnější.

Vy osobně jste se ve druhé půli zatáhl na post levého beka, co se pro vás změnilo? Prozradíte, jaký byl trenérův záměr?

Ten byl jednoznačný, potřebovali jsme dohánět manko. Měl jsem si držet prostor u lajny a tlačit se co nejvíc dopředu.

Hrajete každý třetí den zápas, k tomu vás teď čekala dlouhá cesta do Karviné. Cítili jste únavu?

Je pravda, že se to maličko kupí, je to třetí zápas v řadě. Ale tak to prostě je, jsme rádi, že můžeme hrát. Myslím, že jsme se s tím vypořádali celkem slušně, chyběla jen lepší produktivita.

Hned ve středu vás doma čeká Zlín. Co je potřeba změnit?

Dát góly. (úsměv) Ale hlavně si dát větší pozor na protiútoky, abychom zase neinkasovali. pak je složitější to dohánět.