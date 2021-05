„Myslím, že to byl z naší strany povedený zápas. Zodpovědně jsme bránili, i když v úvodu jsme měli i štěstí při tyčce soupeře. Ale už předtím jsme měli snad pět rohů, cítil jsem vůli a pracovitost. Náš výkon rostl a výsledek je super,“ říkal po zápase autor vedoucí branky Lukáš Hejda.

Viktoriáni sice zahrávali za úvodních 70 vteřin tři rohy, ale ve čtvrté minutě měli tutovku hosté. To když Kuzmanovič vystihl chybnou rozehrávku Hejdy a šel sám na gólmana Staňka, kterého zachránila tyč!

Čtvrtý roh už přinesl šanci i viktoriánům, jenže Hejda napálil po závaru před ostarvskou brankou pouze Jánoše. Byl z toho jen roh a obnovený tlak Plzně. V osmé minutě vyslyšel Kalvach volání hlediště: Zkus jí! A brankář Laštůvka se štěstím odvrátil na další roh.

Další velkou šanci domácích měl po přihrávce Čermáka Bucha, ale přestřelil. Cestu mezi tyče si nenašla ani tečovaná střela tohoto hráče ve 29. minutě. Ale po dalším rohu a hlavičce Hybše už stoper Hejda protlačil míč do sítě – 1:0. Rozhodčí Marek ještě chvilku čekal, jestli branku posvětí VAR.

A když Beaugulel střílel pět minut před půlí vysoko nad, šlo se za tohoto stavu i do kabin.

Brzy po přestávce se zapsal do střelecké listiny i druhý z plzeňských stoperů, v 51. minutě dotlačil po rohu míč do sítě kapitán Brabec – 2:0. Sedm minut na to chyboval u půlící čáry Falta, ale hostující Sor po dlouhém sprintu brankáře Staňka nepropálil.

V 64. minutě to zkoušel efektní, nikoliv efektivní, patičkou Čermák a střelu Kayamby pak zblokovala obrana Baníku. Další závar po rohovém kopu před svojí brankou se štěstím vyřešil gólman Laštůvka. V 74. minutě zase po krásné akci Kayamby s Buchou trefil Šulc jen tyč.

Deset minut před koncem musel zasahovat Staněk po ráně Tetoura, ale vyrazil na roh. Definitivní jistotu vítězství pak dal viktoriánům po narážečce s Mihálikem střelou z první Ondrášek, jenž ukončil svůj střelecký půst – 3:0.

Konečnou podobu výsledku dal dvě minuty před koncem Ba Loua – 4:0. Nechybělo tedy mnoho, aby plzeňští fotbalisté nadělili soupeři diváky vyvolávaného bůra. Hráči si po zápase vychutnali vítězné kolečko při děkovačce s fanoušky, kteří se vrátili do Doosan Areny. Po čase si mohli vyslechnout: Kluci děkujeme!

Viktoria Plzeň – Baník Ostrava 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 30. Hejda, 51. Brabec, 83. Ondrášek, 88. Ba Loua. Rozhodčí: Marek – Kubr, Váňa. ŽK: Bucha, Kalvach – Jánoš, Laštůvka. Diváků: 1973.

Viktoria Plzeň: Staněk – Falta, Brabec, Hejda, Hybš – Čermák, Kalvach, Bucha (85. Káčer) – Kayamba (79. Mihálik), Beauguel (64. Ondrášek), Šulc (85. Ba Loua).

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh (46. Sor), Pokorný, Stronati, Fleišman – Buchta (75. Fillo), Jánoš (69. Svozil), Kuzmanović (46. de Azevedo), Tetour, Ndefe – Zajíc (69. Šmiga).