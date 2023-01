Co považujete za největší úspěch vaší kariéry?

Asi celý minulý rok, kdy jsme získali titul a postoupili do Champions League.

Na které z utkání v Lize mistrů vzpomínáte nejraději?

Vzpomínám na všechna rád. Ale kdybych si měl vybrat jedno, tak to v Barceloně. Byl to první zápas skupiny, obrovská euforie a krásný pocit, že jsme v Lize mistrů. Ale celkově to byl skvělý zážitek, včetně postupových zápasů v kvalifikaci.

Loňský rok nebyl pro Viktorii vůbec jednoduchý. Jak jste vnímal tlak, že Plzeň potřebuje úspěch, aby získala finanční prostředky na další fungování?

Já samozřejmě nevím, jak ta situace byla vážná. Ale vnímali jsme to. Možná o to více jsme bojovali, abychom klubu pomohli.

Vrátím se ještě k titulu. Prý nejste první z rodiny, kdo nějaký získal. Zkuste to vysvětlit.

Manželka Darina hrávala volejbal a nějaké tituly má, takže jsem se jí aspoň trochu vyrovnal, pořád však mám ještě co dohánět. Ale aspoň už nejsem úplně na nule.

Jak jste na tom vůbec vy a další míčové sporty?

Když je čas, rád si zahraju třeba hokej nebo tenis. Na škole jsem dělal i volejbal. Mám k tomu kladný vztah. Když jsem byl mladší, hodně jsem se věnoval tenisu, ale pak jasně vyhrál fotbal.

Co vás k němu přitáhlo?

U nás v rodině se kolem fotbalu všichni točili, takže jsem měl jasnou volbu.

Vzpomenete si na první zápas?

Úplně první zápas na Sigmě si nepamatuji, spíš to byly dětské turnaje. Ale v lize jsem poprvé nastoupil v Mladé Boleslavi. Je to celkem pěkná vzpomínka, vyhráli jsme 2:0 nebo 2:1. Byl u toho i můj současný spoluhráč Jem (Václav Jemelka).

Z Olomouce je teď v Plzni ještě Tomáš Chorý, předtím tady hráli Tomáš Hořava i Roman Hubník. Čím to, že se tady Hanákům tak daří?

(usměje se) Asi jsme v Olomouci prokázali kvalitu a posunuli se výš. Já jsem teď rád, že jsem tu s nimi, když je volno, i naše rodiny se schází.

Kdo je podle vás nejrychlejší hráč ve Viktorii Plzeň?

Teď je nejrychlejší určitě Jiřina, tedy Erik Jirka.

Kdo je největší modýlek? A kdo naopak o vzhled či oblékání dbá nejméně?

Teď mi vyběhlo, že jsme tady měli kvíz a jako hastroš vyšel Milan Havel. Ale i Modou (Ndiaye) má svůj, takový zvláštní styl. A model? No… Asi Choras (Tomáš Chorý), ten si s tím umí pěkně vyhrát.

Teď jste na soustředění, kde bývá častou zábavou hraní na playstationu, především pak FIFA, zapojíte se?

Dřív jsem na playstationu hrával, ale teď, co mám malého synka, doma není moc čas. Na soustředění si zahraju, ale spíš NHL než FIFA. Ve volnu také hodně regeneruji nebo sleduju seriály.

Kdo je v hraní FIFA z týmu nejlepší?

Řekl bych, že Kopi nebo Klímič, ti hrají hodně.

A na závěr se zeptám, kdyby přišla nabídka ze zahraničí, přestoupil byste?

Už jsem to několikrát říkal, zahraničí by bylo něco speciálního, rád bych si ho vyzkoušel. Ale samozřejmě by záleželo na té nabídce, aby dávala smysl. Momentálně nic takového neřeším. Jsem plně soustředěný, abych předváděl maximální výkony ve Viktorce.