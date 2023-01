Podle úvodních dvou utkání na soustředění ve španělském Benidormu se zdá, že k tomu má nejblíž záložník Roman Květ, jenž přišel z Bohemians 1905. „Velké plus je také, že se nám vrací kluci po zranění. Všichni to zvládli bez problémů,“ pochvaloval si v pondělí Pavel Horváth, asistent plzeňského trenéra Michala Bílka, a jmenoval Sýkoru, Mosqueru i Vlkanovu.

„Vyzkoušeli jsme si dvě varianty rozestavení. Uvidíme, jak je budeme využívat,“ doplnil asistent Viktorie. Ale pojďme si sestavu probrat po jednotlivých postech.

Brankáři

Tady asi není vůbec možné pochybovat o pozici Jindřicha Staňka, jenž se stabilními výkony v plzeňském dresu propracoval až do toho reprezentačního. Do přípravy sice naskočil kvůli nemoci později, ale teď už dokazuje, že je fit. Spolehlivou dvojkou je Slovák Marián Tvrdoň, jenž se i proti Ferencvarosi (0:0) zaskvěl několika zákroky. Na Adama Zadražila tak logicky zbývá post trojky.

Obránci

Také se zdá být jasno, i kvůli marodce, na které je zatím stále i Václav Jemelka, jenž se zotavuje po operaci ramena. Ve stoperské dvojici kapitán Lukáš Hejda s Luďkem Pernicou, jistit je bude Filip Kaša. Na beku potom Milan Havel, ale v jeho případě se nabízí otázka, jestli bude operovat zprava, nebo zleva.

Tady se nejspíš trenéři budou rozhodovat podle soupeře. Napravo se nabízí jako alternativa Libor Holík, jenž se na soustředění upsal Viktorii na tři roky, a vlevo zase ofenzivnější Jan Sýkora. „Jeho výhoda je, že může hrát na více postech,“ řekl Pavel Horváth. V zápasech, kdy se očekává, že budou viktoriáni dobývat soupeřův obranný val, což může být i případ jarní premiéry s Hradcem, tak zřejmě bude Sýkora nastupovat v obraně. Na soustředění chyběli zranění Radim Řezník a Mohamad Tijani. Nezdá se tedy, že by stihli úvod jara.

Záložníci

Tady se zdá být jasná dvojice ve středu zálohy Lukáš Kalvach – Pavel Bucha, i když senegalský fotbalista Modou Ndiaye prokazuje velký progres.

Na stranách budou zřejmě první volbou kolumbijský rychlík Jhon Mosquera, i když je otázkou, jestli bude zcela fit, ve Španělsku nastoupil až v pondělí proti Ferencvarosi, a zkušený Jan Kopic. Na svoji šanci však číhají slovenský reprezentant Erik Jirka i další ostřílený borec Václav Pilař.

A to ještě nelze pominout, že na krajích zálohy může nastoupit i Jan Sýkora, Adam Vlkanova a Roman Květ. S nimi se však počítá spíš na pozici pod hrotem. Tam se otevírá šance pro nováčka Květa, protože i Vlkanova se potýkal se zraněním a Sýkora bude mít v úvodu sezony místo zřejmě spíše na kraji obrany. Ale kdo ví? Třeba trenérský štáb Viktorie překvapí.

Útočníci

Žádné překvapení se asi čekat nedá. Dlouhán Tomáš Chorý, který byl na podzim s devíti góly nejlepším střelcem Viktorie, si pozici jedničky na hrotu nejspíš udrží. Zvlášť proto, že reprezentant Matěj Vydra dohání po zranění kolena tréninkové manko a do zápasů zatím nezasáhl.

„Vzhledem k narůstající únavě jsme nechtěli riskovat, aby nastoupil. Uvidíme, jak bude vypadat v následujících dnech,“ řekl na Vydrovu adresu plzeňský asistent Pavel Horváth po utkání s Ferencvarosem.

Potěšil ho dvacetiletý nigerijský forvard Rafiu Durosinmi, který ukázal potenciál, ale zřejmě bude až druhou volbou za Chorým, v určitých fázích mohou nastupovat oba, ostatně vyzkoušeli si to i ve druhé půli proti Ferencvarosi Budapešť. Zraněný je Jan Kliment a Fortune Bassey už do španělského Benidormu ani nejel. Tolik teoretické úvahy o sestavě plzeňské Viktorie pro jaro. Po páteční generálce s norským mistrem FK Molde budeme moudřejší. Do ligy bude zbývat něco přes týden.

