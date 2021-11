Až v létě přišel přesun do týmu nováčka slovenské ligy Tatranu Liptovský Mikuláš, kam zamířil z Plzně společně s gólmanem Dominikem Sváčkem na hostování.

„Ve Viktorce bych to měl s bojem o místo v prvoligovém týmu složité, takže se možnost angažmá v Mikuláši jevila docela zajímavě. S odstupem myslím, že šlo o dobrý krok,“ řekl 21letý stoper na srazu reprezentační jednadvacítky, kde byl jedním z nováčků.

„Nominace je pro mě velkou ctí. V minulosti jsem byl jen na několika reprezentačních srazech, ale žádný oficiální zápas jsem neodehrál,“ pokračoval Hranáč v rozhovoru pro svazový web.

V jednom týmu se tak opět sešel s dalším viktoriánem Pavlem Šulcem, který už byl i na jarním Euru ve Slovinsku.

„Kluky jsem v kvalifikaci samozřejmě sledoval, máme stoprocentní bilanci bez inkasované branky, což je skvělá vizitka. Doufejme, že se takto bude dařit i nadále,“ přál si Robin Hranáč.

K nominaci mu pomohlo, že na Slovensku pravidelně hraje nejvyšší soutěž. „Je to rozdíl oproti juniorce, jste víc pod tlakem. Sbírám zkušenosti ve velmi těžkých zápasech, což je v mém věku to nejlepší, co mě mohlo potkat,“ pochvaloval si. „Beru to jako velkou školu se vším všudy,“ doplnil mladý zadák.

Dosud odehrál v dresu Liptovského Mikuláše maximální počet minut. Tedy až do posledního zápasu před odjezdem na reprezentační sraz, kdy byl doma při porážce s Trnavou (0:2) v 63. minutě vyloučen.

Ale i tak bere svoje angažmá v týmu pod Tatrami jako obrovskou zkušenost. „Jsou to pro mě velké zkušenosti. Třeba Trnava se stoperem Martinem Škrtelem, který za sebou má neuvěřitelnou kariéru ve světových velkoklubech,“ připomněl slovenskou legendu, která nastupuje na stejném postu.

„Hodně zajímavý byl i zápas se Slovanem Bratislava. Upoutal mě třeba Jaromír Zmrhal, je to výborný a hodně chytrý hráč,“ doplnil Hranáč krajana, který už nakoukl do české reprezentace.

Liptovský Mikuláš je po 14 kolech na 10. místě tabulky. „Čtyři pět týmů je odskočených finančními možnostmi i kvalitou kádrů. Naše výkony jdou nahoru, lepšíme se každým zápasem. Určitě můžeme skončit výše, než figurujeme teď,“ věří Hranáč, který je na Slovensku po všech stránkách spokojený.

„Z bytu mám krásný výhled na Tatry. S týmem jsme tam před sezonou byli v rámci teambuildingu na horské túře, hodně zajímavá záležitost. I když opravdu nejsem typ na nějaké velké pochody v kopcích,“ usmál se na závěr rozhovoru Hranáč.

Čeká ho teď premiéra v reprezentaci do 21 let? Ta hraje už dnes od 20.00 v Anglii a příští úterý pak ve Slovinsku.

A Hranáč číhá na šanci.