„Myslím, že v jedenácti bychom ten zápas zvládli,“ bylo v hodnocení sezony na klubovém webu patrné, že Milana Havla to vyloučení stále ještě mrzí.

Však se také hned na Instagramu spoluhráčům i fanouškům omlouval. „Udělal jsem chybu, nechal se vyloučit a pak už to bylo těžké. Pořád to mám v hlavě, nejde se toho jen tak zbavit,“ připustil ještě po sezoně, kterou nepovažuje za vydařenou.

„Nesplnili jsme cíle, které jsme si před sezonou předsevzali, nenaplnili jsme to, co se od Viktorky očekává – nepřidali jsme žádnou trofej,“ litoval Milan Havel.

Vedle účasti ve finále domácího poháru MOL Cupu je tak útěchou účast v letní kvalifikaci nové evropské soutěže – Konferenční ligy.

„Zajistili jsme si účast v pohárové Evropě pro příští sezonu, to bylo strašně důležité. Náplast je to pro celý klub i fanoušky ale malá,“ uznal odchovanec pražských Bohemians 1905, odkud v létě 2017 přišel do Viktorie.

S ní už si zahrál Evropskou ligu i slavnou Ligou mistrů, třeba proti Realu Madrid. Teď se v létě pokusí probít do premiérového ročníku Konferenční ligy. „Jde o novou soutěž. Je to pro nás všechny, i pro mě osobně, velká motivace,“ připustil Milan Havel.

„Už předkola budou nesmírně těžká, nelze nic podcenit. Chceme zase hrát pohárovou Evropu a uděláme pro to maximum,“ slíbil ofenzivní obránce Viktorie.

Na novou soutěž se těší i proto, že doufá v přítomnost diváků na stadionech. Letos se většinou hrálo bez diváků v ochozech. „S oblibou používám větu Zdeňka Ondráška, že hrát fotbal bez diváků je jako dát si smažák bez tatarky,“ usmál se Havel v rozhovoru pro klubový web.

„Celá sezona byla zásadně ovlivněna covidem, byla prostě dost zvláštní. Třeba mně osobně strašně chyběli fanoušci na tribuně,“ připustil plzeňský obránce.

Teď už si užívá zaslouženou dovolenou s rodinou. „Během sezony jsem byl pořád pryč, tak jim to teď chci alespoň trochu vrátit. Budu se věnovat synkovi,“ dodal Milan Havel. No a 19. června se bude hlásit na startu letní přípravy.