Zpátky do školních let se alespoň na chvíli vrátili brankáři fotbalové Viktorie Jindřich Staněk a Marián Tvrdoň. Ve středu vyrazili do 20. základní školy v Plzni, aby její žáky i učitele osobně pozvali na sobotní zápas s olomouckou Sigmou, který se v Doosan Areně bude hrát od 15 hodin.

Vstupní aula školy na Slovanech byla narvaná k prasknutí, fotbalisty vítali bouřlivým potleskem i skandováním jejich jmen. „Není to moje první akce s dětmi. Bylo fajn vidět, že mají z naší návštěvy radost,“ potěšilo Jindřicha Staňka.

A vybavil si, že jako žáček byl podobný. „Když jsem dostal dres od Jardy Blažka, tak jsem z toho byl úplně vytřískaný,“ usmál se reprezentační gólman.

Většina žáků dorazila na setkání ve viktoriánských barvách. Oba fotbalisté odpovídali na zvídavé dotazy, Jindřich Staněk třeba na to, jestli po sezoně přestoupí. „Uvidíme, jak to všechno bude,“ odpověděl. „Zůstaň v Plzni!“ slyšel na oplátku.

Kam se vytratila pověstná defenziva fotbalistů Viktorie?

Podporu plzeňských fanoušků vnímá i na hřišti. „Je to fajn, nakopne vás to a víc vtáhne do hry,“ říkal s tím, že nemá problémy ani s bouřlivou atmosférou na hřištích soupeřů. „Spíš mě to dokáže vyhecovat,“ dodal Staněk.

Celá akce je součástí projektu Viktorka do škol, jejímž mediálním partnerem je Deník. Zápasy díky tomu navštíví okolo 10 tisíc žáků, rodičů a učitelů ze základních škol z Plzně a blízkého okolí.