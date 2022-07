K němu odletí začátkem příštího týdne do Finska, kde ve středu 20. července od 18 hodin rozehrají s domácím HJK Helsinky 2. předkolo Ligy mistrů. Odveta je na programu v úterý 26. července od 19 hodin v Doosan Areně.

A vítěz tohoto souboje bude mít zajištěn podzim v základní skupině některého z evropských pohárů. A vedle toho dál zůstane ve hře o postup do nejprestižnější klubové soutěže Ligy mistrů.

A to je i cíl viktoriánů, i když i v případě vypadnutí s Helsinkami by pak měli ještě další dvě šance. „Chceme to zvládnout na první pokus, abychom pak měli klid do dalších zápasů,“ vzkázal fanouškům z rakouského Westendorfu trenér Michal Bílek, že hodlá tým nachystat hned na úvod sezony.

„Plzeň poháry potřebuje. Věřím, že první dvojzápas zvládneme,“ doplnil kouč plzeňské Viktorie, který má v týmu hned osm nových hráčů. Ale zdá se, že cestu do základní sestavy budou mít trnitou.

V generálce proti Besiktasi nastoupil jediný z nich, mladý stoper Filip Čihák, který však jen zaskakoval za kapitána Hejdu, jenž si poranil kotník. Alespoň v Plzni všichni doufají, že se dá brzy do pořádku. „Já věřím, že to stihne,“ uvedl k Hejdovu zranění plzeňský asistent Pavel Horváth.

Jinak byla defenziva prakticky totožná s tou z mistrovské sezony. Jen místo brazilského stopera Eduarda Santose, jenž dal přednost pražské Slavii, naskočil zkušený Pernica.

V brance byl reprezentant Staněk, na krajích Havel s Řezníkem a ve středové dvojici Kalvach s Buchou.

I ofenzivní trojice byla totožná jako v minulé sezoně, Kopic–Sýkora–Mosquera, ale tady si hlasitě říká o místo třeba Pilař. „Vašek ví, jaká je jeho situace, prostor určitě dostane,“ okomentoval to plzeňský kouč Bílek.

Už dopředu avizoval, že jedničkou v útoku bude dlouhán Chorý. I když se na soustředění střelecky neprosadil, zdá se, že má pozici jistou. Především díky práci, kterou odvádí pro tým.

A také proto, že Mihálikovi, kterému to v přípravě pálí, trenéři vyčítají menší zápal pro hru. A novic Kliment bude mít ještě v Helsinkách stopku za pohárové vyloučení v dresu Bröndby Kodaň.

Na svoji šanci však jako supi číhají i slovenští fotbalisté Matej Trusa a René Dědič. Mimo hru naopak zatím zůstává další ofenzivní fotbalista Čermák, který po návratu do Plzně absolvoval vyšetření u lékařů. Jisté je, že úvod sezony nestihne.

Lístky na domácí odvetu jsou v prodeji

Plzeňskou Viktorii už brzy čeká ostrý start sezony, ve 2. předkole Ligy mistrů vyzve finský HJK Helsinky. Úvodní utkání hraje ve středu 20. července od 18 hodin na umělé trávě soupeře, odvetu pak 26. července od 19 hodin v Doosan Areně. Prodej vstupenek na tento zápas už probíhá. Držitelé permanentek na sezonu 2022/2023 mají vstup zdarma, poprvé v pohárové historii. Ostatní si mohou lístky zajistit v předprodeji, k mání jsou vstupenky opět ve čtyřech cenových kategoriích – lze je pořídit v rozmezí 190, 270, 340 a 400 korun. Prodávají se ve Viktoria shopu (9 - 17 hodin). Ale také je lze zakoupit online a v prodejních místech Plzeňské vstupenky. Omezení je nastaveno na maximální počet pěti kusů na osobu.