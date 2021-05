„Všechno se to seběhlo hrozně rychle. Pan Šádek mě kontaktoval po zápase s Příbramí,“ uznal Bílek na závěr prvního pracovního dne.

„Já jsem s jeho nabídkou souhlasil. Během jednoho dne tak bylo všechno dořešené,“ doplnil 56letý kouč.

K ruce mu budou mimo jiné asistent Pavel Horváth a trenér brankářů Matúš Kozáčik, které trénoval ve Spartě. Na hřišti pořád válí David Limberský, s nímž se potkal už při prvním angažmá v Plzni před 15 lety.

„Trénoval jsem ho jak v klubu, tak v národním týmu. Je to jediný hráč, kterého znám osobně,“ říkal Michal Bílek, jenž si Limberského tehdy vytáhl i do Sparty.

Teď se tedy opět setkávají v jednom týmu. A mají vytáhnout klub do Evropy.

„Měl jsem asi pětiměsíční pauzu. Jsem tedy plný sil a těším se,“ vzkázal Bílek

S jakými ambicemi do Plzně přicházíte?

Zůstávají vysoké. Do konce ligy zbývají čtyři zápasy a finále poháru. Naším cílem je se dostat do kvalifikace evropských soutěží. Věřím tomu, že kádr je tu dobrý. Potřebujeme teď zabrat hned v prvním zápase proti Spartě. Pak věřím tomu, že ta sezona bude ještě úspěšná.

V Plzni už jste působil v roce 2006. Vybavilo se vám to?

Tehdy jsem tady byl jen krátce. Od té doby se toho v Plzni změnilo opravdu moc. Je tady nový stadion, tréninkové plochy, kvalitnější zázemí… V Plzni se udělal obrovský kus práce.

Jaké jsou vaše dojmy teď, po prvním dnu v klubu?

Sesbíral jsem hodně informací. Proběhlo první setkání s hráči i s vedením klubu, měli jsme první trénink. Zatím je všechno v naprostém pořádku.

A co první trénink s novými svěřenci?

Já jsem spokojený. Trénink byl taktický, protože je dva dny před zápasem. Řekli jsme si, co a jak bychom asi chtěli hrát. Mám z toho dobrý pocit.

První zápas bude už zítra na Spartě. Jste rád, že půjdete rovnou do akce, nebo byste uvítal delší přípravu?

Asi bych byl radši, kdybychom měli trošku více tréninků, aby hráči plně pochopili, co chceme hrát. Ale nic se neděje, ve středu nás čeká důležitý zápas. Kádr je tu dobrý, hráči určitě bleskově pochopí, co po nich chci. Věřím, že odvedeme kvalitní práci s dobrým výsledkem hned na úvod.

Pro vás osobně to bude zajímavý návrat na Letnou…

Samozřejmě. Na Spartě jsem působil dlouho jako hráč, později i jako trenér. Očekávám zajímavé utkání.

Oběma týmům jde navíc o hodně. Jak vidíte soupeře?

Sparta hrála naposledy proti Baníku velmi dobře a vyhrála, takže tam určitě bude lepší atmosféra než předtím. My máme co napravovat. Věřím, že výsledkově zabereme a do konce sezony získáme tolik bodů, které nám zaručí účast v evropských soutěžích.