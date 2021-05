A co víc, na lavičce domácího klubu proti němu bude stát Pavel Vrba, strůjce plzeňských úspěchů v poslední dekádě, jenž je ale od letošního února ve službách pražské Sparty.

„Respektuji každý mančaft, každého trenéra. Těším se hlavně, až uvidím (plzeňské asistenty Marka) Bakoše a (Pavla) Horvátha. Před zápasem a po něm bude přátelská atmosféra. Ale při něm si nedáme ani metr,“ prohlásil Pavel Vrba, který má i plzeňské asistenty Zdeňka Bečku a Martina Ticháčka.

Podobně je na tom Bílek, i on teď Spartu vnímá hlavně jako soupeře. „Naposledy proti Baníku hráli velmi dobře a vyhráli, takže tam určitě bude lepší atmosféra než předtím,“ připomněl poslední vítězství Sparty 3:1.

To už sledoval s vědomím, že půjde do Plzně, protože vedení Viktorie ho oslovilo hned po sobotní domácí remíze s Příbramí (3:3). Té předcházel debakl (1:5) na Slavii, a i když vedení klubu dlouho stálo za trenérem Adrianem Guľou, jenž přišel do Plzně loni v lednu, teď ho odvolalo. Viktoriáni drží ve FORTUNA:LIZE páté místo a čeká je také finále českého poháru MOL Cup, ve čtvrtek 20. května od 17 hodin v Doosan Areně proti Slavii.

A prvořadým úkolem nového kouče je dostat tým do kvalifikace evropských pohárů. To znamená udržet minimálně pátou příčku v lize, nebo vyhrát pohár.

„Máme co napravovat. Věřím, že výsledkově zabereme a do konce sezony získáme tolik bodů, které nám zaručí účast v evropských soutěžích,“ přál si Bílek po svém nástupu do Plzně.

Šestapadesátiletý kouč byl začátkem roku i v hledáčku Sparty, ale ta nakonec ukázala na Pavla Vrbu.

Teď se tedy v přímém souboji ukáže, kdo měl šťastnější ruku. I když na hodnocení Michala Bílka to bude příliš brzy. V Plzni je od pondělí, vedl jen dva tréninky.

Jen lehce změnil zavedené zvyklosti, den před zápasem se trénovalo až v čase výkopu. Tím pádem odpadla i společná snídaně.

Jisté je, že změní sestavu. Nejen proto, že ta poslední zklamala. Ale ze zápasu s Příbramí předčasně odkulhali kvůli svalovému zranění zkušený bek Limberský, z hráčů jediný pamětník Bílkova angažmá v Plzni v roce 2006, a francouzský útočník Jean-David Beauguel.

Na něho zase kouč sázel už ve Zlíně. Jenže teď se bude muset zřejmě obejít bez něho. Naopak do branky by se měl vrátit Staněk.

Jaké další změny udělá trenér Bílek, ukáže až středeční zápas na Letné. Výkop má v 18 hodin a přímý přenos vysílá O2 TV Sport.

Oba celky sehrají jubilejní 50. vzájemný zápas v samostatné české lize, 24 jich vyhrála Sparta, 18 plzeňská Viktoria. Nejčastějším výsledkem bylo 1:0.

A to i za plzeňské éry Pavla Vrby, který to na Spartu uměl.

I Bílek si při svém prvním kratičkém angažmá v Plzni proti Spartě zatrénoval. V srpnu 2006 s ní v Plzni prohrál po brance Zdeňka Pospěcha 0:1 a v závěru zápasu se zlobil, že se nepískala penalta po zákroku na Rezka.

Jak to dopadne dnes?