„Ale říkat v tuhle chvíli, že Matej odchází by bylo předčasné. O jeho odchodu se mluví celou zimní přípravu, i proto jsme na to částečně připravení,“ doplnil Sobol.

O slovenského reprezentanta do 21 let se zajímal také ostravský Baník. „Ale jistého nic není. Záleží to také na podmínkách, které Plzeň nabídne. Víme o ambicích hráče posunout se dál a určitě mu v tom bránit nechceme, ale Matej má u nás smlouvu ještě na rok a půl. Ale když přijde adekvátní nabídka, jsme připravení se o jeho odchodu bavit,“ doplnil člen představenstva FK Zemplín Michalovce.

Podle serveru transfermarkt má Matej Trusa tržní hodnotu něco málo přes osm milionů korun.

Plzeňská Viktoria se k případné transakci zatím oficiálně nevyjádřila. Ale jisté je, že útočník by se jí hodil.

Z čistokrevných forvardů má momentálně k dispozici jen dlouhána Tomáše Chorého, který rozhodl v úvodním jarním kole svým gólem o hubené výhře nad Hradcem Králové. Nejlepší ligový střelec Jean-David Beauguel je zatím stále ve stavu zraněných. „Zranění se mu trošku vrátilo. Věříme, že se brzy zapojí, ale to už jsme si mysleli minulý i předminulý týden. Bude těžké ho na Spartu připravit,“ řekl na jeho adresu trenér Michal Bílek po vítězství nad Hradcem Králové.

I proto zřejmě zesílila snaha o hledání posily do útočné formace, kde sice vedle Chorého mohou naskočit i Potočný nebo Šulc, ale oba jsou spíš záložníci.

Navíc by angažování Mateje Trusy zapadalo do filozofie plzeňské Viktorie, která se už v minulosti o slovenské forvardy opírala. Ať už to byl Marek Bakoš, momentálně jeden z asistentů trenéra Michala Bílka, nebo později Michal Ďuriš. Mimochodem i ten byl v zimě volným hráčem, skončil v Omonii Nikósia. Ale rozhodl se zůstat na Kypru, jen přestoupil do Ethnikos Achnas. A v neděli se Ďuriš jedním gólem zasloužil o jeho vítězství 2:0 právě na hřišti Omonie.

Ale pojďme zpátky do Plzně, která se zajímá o Mateje Trusu, který ve slovenské lize debutoval před třemi lety proti Seredi. Zatím oblékal jen klubový dres Zemplínu Michalovce, zároveň je reprezentantem do 21 let.

Vydá se teď poprvé v kariéře na zahraniční misi?

Do klubu, který na Slováky vždycky sázel. I teď by tady měl Trusa dva krajany, záložníka Miroslava Káčera a brankáře Mariána Tvrdoně. Trenérem gólmanů je navíc další Slovák Matúš Kozáčik.

Vše ukáží nejbližší dny, přestupy končí 22. února.