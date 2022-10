„Jsme rádi, že zvládáme utkání po náročných zápasech v Lize mistrů,“ potěšilo plzeňského trenéra Michala Bílka, že jeho tým zvládl těžký zápas v Jablonci navzdory to, že se v náročném podzimním programu kumuluje únava i zranění.

„Bylo vidět, že nám síly ubývají. Ale nedá se nic dělat, nebrečíme. Toužili jsme si zahrát Ligu mistrů. Museli jsme počítat s tím, že takhle nabitý program bude. Je strašně důležité, že ligové zápasy zvládáme. My víme, o co hrajeme,“ pokračoval trenér Bílek.

Zatímco jeho svěřenci natáhli svoji vítěznou sérii, domácí Jablonec prohrál v české lize po čtyřech zápasech. „Zápas se rozhodoval ve vápně, v poli jsme byli herně lepší, měli jsme tlak. Ale Plzeň měla dvě šance a dala dva góly. Dneska to bylo o Chorém, ten vystřelil Plzni tři body,“ kontroval jablonecký kouč David Horejš. „Ale je třeba uznat, že jsme čelili velké síle Plzně,“ dodal.

A to navzdory tomu, že na marodku plzeňských fotbalistů k dlouhodobě zraněným Řezníkovi se Sýkorou přibyli po zápas s Bayernem ještě Havel a Kopic. V Jablonci se navíc trenéři rozhodli šetřit Vlkanovu a po delší době dostal v základu šanci Čermák. A kromě toho začali viktoriány na dva hroty.

A právě oba dlouháni měli v 19. minutě prsty ve vedoucím gólu. Po rohu vracel míč obloučkem před branku Kliment a Pernica našel zpětnou přihrávkou Chorého, který předtím standardku vybojoval a pak otevřel skóre e – 0:1. Zákrok jabloneckého gólmana Hanuše přišel až za brankovou čarou.

Mosquerovu hlavičku zastavil spoluhráč Pernica, na druhé straně pálil nad Chramosta po Jovičově průnikové přihrávce. Střelu srbského fotbalisty ve 36. minutě zase vyrazil plzeňský brankář Staněk na roh. Těsně před půlí mohl Chorý skórovat podruhé, ale jeho střelu z otočky lapil brankář.

Druhý poločas začal ve snaze o vyrovnání aktivněji Jablonec, plzeňský kouč tak v 58. minutě reagoval dvojím střídáním. Místo Čermáka a Klimenta poslal na hřiště čerstvější Vlkanovu s Jirkou.

Aktivní Jovovič pak ve slibné pozici minul plzeňskou branku a tak udeřilo podruhé před brankou domácích. Mosquera se uvolnil na levé straně přes svého strážce a svůj centr posadil přesně na hlavu Chorého – 0:2. Do další šance pak nepustil Vlkanovu v šestnáctce na hraně faulu Akpudje, ale penalta se nepískala.

Při hlavičce střídajícího Sejka v 66. minutě musel vytáhnout parádní zákrok plzeňský gólman Staněk, pak si po závaru před svojí brankou poradil i s hlavičkou Polidara. V závěru byl blízko prvního gólu v plzeňském dresu Bassey, jenže jeho hlavička do sítě nedošla. Co se však nepovedlo jemu dokázal po následném rohu Ndiaye, jenž byl na hřišti pár vteřin, když mu kapitán Hejda přiťukl v šestnáctce míč a senegalský záložník propálil vše, co mu tálo v cestě a udělal tečku za nedělním zápasem v Jablonci.

Teď je ve středu čeká utkání MOL Cupu v Hlučíně, hraje se od 15 hodin.

FK Jablonec – Viktoria Plzeň 0:3

Poločas: 0:1.

Branky: 19. a 63. Chorý, 90+1. Ndiaye.

Rozhodčí: Klíma – Nádvorník, Machač. ŽK: Houska, Heidenreich – Kalvach.

Jablonec: Hanuš – Akpudje, Heidenreich, Souček (55. Sejk) – Krob (75. Černák), Kratochvíl, Houska, Cools – Polidar, Chramosta, Jovović.

Viktoria: Staněk – Jemelka, Pernica, Hejda – Mosquera, Kalvach, Čermák (58. Vlkanova), Bucha (88. Ndiaye), Holík – Chorý (74. Bassey), Kliment (58. Jirka).