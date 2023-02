„Slovácko má dlouhodobě konsolidovaný mančaft, kteří mají spoustu starších hráčů, ale ti si pořád udržují vysokou výkonnost. Nebude to nic lehkého. Ale my potřebujeme na Slovácku vyhrát, abychom se udrželi v tabulce nahoře," prohlásil před cestou na Moravu plzeňský asistent Pavel Horváth.

„Pořád máme v hlavách domácí porážku s Hradcem, nechceme ztrácet další body, i když si uvědomujeme, že Slovácko je těžký soupeř," doplnil pomocník hlavního kouče Michala Bílka. Viktoriáni navíc mají se Slováckem skvělou bilanci, posledních pět vzájemných zápasů vyhráli. "Byli bychom rádi, kdybychom v ní pokračovali," říkal asistent Viktorie.

Po herně nepříliš vydařeném domácím zápase s Českými Budějovicemi by mohlo dojít i na změny v sestavě. Mimo hru zůstává Kalvach, ale další marodi se uzdravují. „Honza Sýkora už trénuje nějaký čas naplno, v týdnu už se k nám připojil i Radim Řezník," prozradil Pavel Horváth.

Slovácku bude chybět trenér Martin Svědík, který nesmí na lavičku. Minule v Liberci totiž dostal červenou kartu v 87. minutě za protesty. Podle oficiálního zápisu o utkání směrem k rozhodčímu pronesl: „Jdi do prd..e, vždyť je to obráceně, ty čur..u.“ A po vyloučení pokračoval: „Jdi do p..i, buzerante namachrovanej.“ Svědík bude chybět v lize proti Plznii potom na Slavii a ve čtvrtfinále poháru s Bohemians 1905.

Slovácko v Liberci nakonec zvítězilo 1:0 brankou v nastavení, kterou dal střídající Ondřej Mihálik, jenž působil i v Plzni. Stejně jako jeho současný spoluhráč Milan Petržela, jedna z ikon Viktorie.

„Na Milánka se těším. I když je to s ním na hřišti vždy nepříjemné. On i Pišta mají dobrou formu, takže si na ně musíme dát velký pozor,“ prohlásil obránce Milan Havel před cestou na Slovácko.

