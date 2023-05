Zatímco loni v únoru přinesl ten gól jeho týmu senzační vítězství v Edenu, ve středu opouštěl 20letý mladík trávník se sklopenou hlavou po porážce 1:2. „Děkuji za ten gól bohu… Ale bylo by to samozřejmě mnohem lepší, kdybychom ten zápas vyhráli,“ říkal Rafiu Durosinmi skleslým hlasem pro klubový web.

Co na tom, že chvilku předtím převzal cenu pro hráče zápase. „Je příjemné získat cenu. Ale jak už jsem říkal, bylo by mnohem lepší, kdybychom mohli slavit jako tým,“ zopakoval rodák z Lagosu, který se do Evropy vydal z mládežnické akademie Box2Box FC. „Místo toho jsme zklamaní z prohry,“ doplnil urostlý forvard.

Tentokrát nastoupil nezvykle z pravé strany, ale jinak je jeho místo hlavně na hrotu útoku.

Pro nás to bylo hodně kruté, pronesl trenér Bílek po porážce na Spartě

Pro něho osobně to může být důležitá branka. V Plzni je zatím na hostování z Karviné, takže hraje i o svoji budoucnost. Jeho klub sice usiluje o postup do nejvyšší soutěže, vede druhou ligu, ale pro mladého Nigerijce by bylo lákavé setrvání v Plzni.

Na Spartě mu dal trenér Michal Bílek teprve potřetí v sezoně šanci v základní sestavě. Zatímco minule při výhře 4:0 se Zlínem šel ze hřiště už v poločase, teď vydržel do 64. minuty.

Jak to bude v neděli s Teplicemi a hlavně pak dál?