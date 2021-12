Dotlačil jsem to tam břichem, usmíval se Havel po gólu na Slovácku

Kdo čekal, že Slovácko doma na plzeňské fotbalisty vlétne od prvních minut, spletl se. Byli to naopak viktoriáni, kdo udeřili už v první minutě. Po dlouhém nákopu vybojovali roh, po němž na přední tyči hlavou prodlužoval stoper Pernica a na zadní vzorně zavíral prostor obránce Havel, který dotlačil míč za brankovou čáru.

„Většinou to takhle praktikujeme, že balon letí po výkopu do levé strany,“ popisoval trenér Michal Bílek akci, která rohovému kopu předcházela. Mosquera vyhrál hlavičkový souboj a centr Sýkory odvrátila obrana Slovácka jen na roh.

A jak celou situaci popsal hlavní hrdina celé akce Milan Havel? „Byl to perfektně sehraný roh. Ale není tak důležité, že jsem dal gól, hlavní jsou tři body,“ řekl skromně 27letý obránce, který načal v české lize druhou desítku vstřelených branek, sedm jich dal za plzeňskou Viktorii. Čtyřikrát se trefil v barvách mateřských Bohemians 1905.

Fotbalisté Viktorie udeřili už v první minutě, na Slovácku vybojovali vítězství

Milane, popište, jak jste vůbec dotlačil míč za čáru?(usměje se) Břichem, špíčkem trošku. Není tak důležité, že jsem dal gól, hlavní jsou tři body.

Akce, která gólu předcházela, byla secvičená?

Chtěli jsme hrát jednoduše, proto šel dlouhý balon na Mosqiuho (Jhon Mosquera), skvěle to přečetl Syky (Jan Sýkora), byl z toho roh, takže tam něco nacvičeného bylo, ale víc prozrazovat nebudu.

Jak se vám potom hrálo, když jste dal hned v první minutě gól?

Skvěle, ale furt to byl náročný zápas, na těžkém terénu. Slovácko je silný soupeř, takže i pak to bylo těžké.

Vy osobně jste navíc ukončil poměrně dlouhé čekání na ligový gól. Co tomu říkáte?

Je to tak. Pokud se nepletu, naposledy jsem se trefil v posledním kole minulé sezony s Opavou. Ale to není tak důležité, podstatné jsou tři získané body.

Když ve druhé půli zvyšoval Jean-David Beauguel na 2:0, věřil jste, že už zápas dotáhnete k vítězství?

Jo, já jsem věřil už před zápasem. Měl jsem celý den dobrý pocit. Věřil jsem, že to tady uhrajeme, a jsem šťastný za důležité vítězství.

A jsou to zlaté body…

Jasně. Pro nás to jsou strašně důležité body. Věděli jsme, o co hrajeme, že můžeme Slovácku trošku utéct. Chtěli jsme strašně moc a povedlo se. Sice to bylo hektické, ale jsme za to šťastní.

Jaké jste měli pokyny v závěru zápasu?

Stáhli jsme to vzadu na tři stopery. Věděli jsme, že budou létat do vápna dlouhé balony. Soupeř dal do hry dva čerstvé útočníky, vysoké kluky. Potřebovali jsme taky zesílit střed defenzivy.

Bylo složité ustát závěrečný tlak Slovácka?

Oni mají skvělý mančaft, potvrzují to už třetím rokem. Jsou delší dobu pospolu. My jsme se bohužel nechali trošku zatlačit, ale přežili jsme to a bereme tři body. To je důležité.

Dalo by se říct, že při vás stálo i štěstí. Slovácku neuznal VAR dva góly…

Je to tak, dneska si na to nemůžeme stěžovat. Já ty situace neviděl, ale je tady video, takže to snad bylo správně posouzeno. Trošku štěstí jsme měli, ale to k tomu patří. Byli jsme dobře připravení.

Vy jste se po návratu Radima Řezníka zase přesunul na levý kraj obrany. Kde vám to vyhovuje víc?

Asi je mi to jedno, důležité je, aby se dařilo týmu. Neřeším, jestli hraju napravo, nebo nalevo.

Slovácku jste po vítězství odskočili na rozdíl šesti bodů, je teď pohled na ligovou tabulku veselejší?

Je, ale pořád se to tam mačká, tlačí se to na špici. Jsem rád, že zůstáváme vepředu, budeme bojovat dál.