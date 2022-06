Šestadvacetiletý záložník se tak po necelých dvou letech vrací do slovenské ligy.

„Zájem DAC mě potěšil. Angažmá tady beru jako novou výzvu a možnost posunout se dál. Věřím, že si s klubem navzájem pomůžeme,“ uvedl Miroslav Káčer, jenž se na Žitném poloostrově opět setká s koučem Adrianem Guľou. „Jeho přítomnost sehrála roli, ale stejně tak informace o klubu, které mám od známých kluků,“ dodal Miroslav Káčer.

„Náš kádr je nyní velmi široký a s Mirem jsme se domluvili, že pro něj v tuto chvíli bude hostování nejlepší variantou. V Dunajské Stredě by měl patřit k důležitým hráčům a já mu přeji, aby se mu v novém dresu dařilo,“ uvedl k transferu Adolf Šádek, generální manažer Viktorie Plzeň.

A zdá se, že Káčer nebude jediným, kdo klub opustí. Proti Slovanu nehrál ani Dominik Janošek. I on si podle svého agenta Romana Brulíka hledá nové angažmá.

Už dříve klub oznámil odchody mladíků Lukáše Matějky (Dukla Praha), Šimona Gabriela (Jihlava) a Tomáše Jedličky (Chrudim).

K dalšímu zužování kádru dojde před odjezdem na soustředění do Rakouska. „Bude to těžké, ale je to práce nás trenérů, abychom ty hráče vybrali. A na nich zase je, aby nám každý den ukazovali, že do kádru patří,“ řekl v úterý plzeňský asistent Pavel Horváth.

PODÍVEJTE SE, jak vypadají dresy Viktorie, s nimiž půjde do boje o Ligu mistrů

Vedení Viktorie je ale dál aktivní na přestupovém trhu, i co se týče příchodů. Český mistr se netají tím, že by rád přivedl ještě jednoho hráče do ofenzivy. A teď to vypadá, že jím bude 27letý Rigino Cicilia, jenž se nedávno pár dnů před koncem smlouvy záhadně vypařil ze Slovácka.

Podle informací Deníku trénuje individuálně v Plzni, protože si ho chtějí trenéři Viktorie důkladně proklepnout po fyzické stránce. Pokud vše zvládne, měl by se od července stát hráčem mistrovské Viktorie.

Poslední přípravný zápas před odjezdem na soustředění v rakouském Westendorfu sehrají plzeňští fotbalisté v pátek od 11 hodin, kdy přivítají ve svém tréninkovém areálu v Luční ulici druholigové Táborsko.

Doosan zůstává generálním partnerem

Tohle partnerství trvá už více než šestnáct let a minimálně další dva roky bude pokračovat. Zástupci obou subjektů ve středu podepsali za účasti plzeňského primátora Pavla Šindeláře novou smlouvu.

„Zažili jsme spolu všechny velké úspěchy klubové éry. Bez podpory města a našeho největšího partnera bychom na ně nemohli pomýšlet,“ uvedl po podpisu smlouvy generální ředitel klubu Adolf Šádek.

„Naše srdce naplňuje hrdost nejen na um českých rukou a invenci našich inženýrů, ale i na špičkové výsledky našich fotbalistů. Tato dlouhodobá spolupráce je vzájemným závazkem k dosažení vynikajících výsledků i v budoucnosti,“ uvedl Suk Joo Kang, generální ředitel Doosan Škoda Power.