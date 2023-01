„Momentálně neplánujeme žádný příchod. To by se muselo něco stát v prvních zápasech,“ potvrdil na tiskové konferenci před startem ligového jara Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie. Přitom ta má pro premiéru s Hradcem Králové, která se hraje v Doosan Areně v sobotu od 15 hodin, k dispozici jen čtveřici obránců – Holík, Pernica, Kaša, Havel.

Sestava fotbalové Viktorie na jarní premiéru se rýsuje, ale jsou dva otazníky

Podobná situace je podle Koláře, i co se týče odchodů, takže kádr se zdá být uzavřený. „Musela by přijít opravdu zajímavá nabídka,“ naznačil sportovní ředitel, co by přimělo vedení klubu ke změně názoru. „Zatím jsme ji nezaznamenali,“ usmál se.

Ani v případě gólmana Staňka, který by mohl být ze současného kádru zřejmě nejžádanějším zbožím. „Jindra měl nějakou dohodu s panem Šádkem (majitel Viktorie Plzeň), že v případě lukrativní nabídky to budeme řešit. Ale v tuhle chvíli to vypadá, že zůstává dál naším hráčem,“ potvrdil v úterý Kolář. Vyjádřil se také k situaci okolo nigerijského útočníka Fortune Basseyho, který v Plzni hostuje z Ferencvarose Budapešť. Svými výkony ale trenéry nepřesvědčil, takže ho nevzali ani na soustředění do španělského Benidormu.

Zdroj: Youtube

„Brali jsme ho na hostování, že mu dáme šanci. Ale už teď je jasné, že vysokou opci neuplatníme. Ferencvárosi jsme dali najevo, že by tady šance moc nedostával a mohou si ho stáhnout,“ upřesnil Daniel Kolář. To se však zatím nestalo, takže se Bassey připravuje s třetiligovým béčkem.

Naopak tři mladíky z rezervy si vytáhl trenérský tým Michala Bílka od začátku přípravy do áčka, absolvovali s nimi soustředění ve Španělsku a jsou dál v kádru. „Mladí kluci pokračují v tréninkovém procesu s áčkem. Ale je to tak, že zápasy budou chodit hrát spíš za béčko,“ vysvětloval sportovní manažer plzeňské Viktorie s tím, že mladíci potřebují především herní vytížení.

Viktorián Bucha se těší na start ligy a spoléhá také na podporu fanoušků

Proto také další junioři odešli hostovat do druholigových klubů – brankář Mrózek a Vrba jsou v Karviné, Sojka a Alexander zase v Táborsku.Obránce Koželuh dokonce ve Zbrojovce Brno v nejvyšší soutěži. Řekne si někdo z nich o návrat do Plzně?

Změny v kádru

Příchody: Matěj Vydra (Burnley, volný hráč), Roman Květ (Bohemians 1905), Rafiu Durosinmi (hostování s opcí z Karviné), Adam Zadražil (hostování z Táborska), Pavel Gaszczyk, Adam Pešek, Adam Kronus (všichni B-tým).

Odchody: Martin Jedlička, Aleš Čermák (oba hostování Bohemians 1905), René Dědič (konec hostování z Třince), Fortune Bassey (zatím B-tým).