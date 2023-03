Fotbalisté Viktorie Plzeň se po sobotní porážce na hřišti pražské Slavie propadli v tabulce na třetí místo. Na lídra FORTUNA:LIGY z Edenu ztrácí čtyři body, na druhou Spartu dva. To tady dlouho nebylo.

Trenér plzeňské Viktorie Michal Bílek během sobotního utkání na Slavii (1:2). | Foto: Jindřich Schovanec

Někteří z fanoušků ztrácí trpělivost a dávají svoji nevoli najevo na sociálních sítích. „Nastal čas panu Bílkovi poděkovat za loňský titul a Ligu mistrů a ukončit s ním smlouvu,“ napsal v diskusi pod jedním z článků o porážce Viktorie na Slavii (1:2) třeba Petr Hulinský.

A spousta dalších s ním souhlasila, trenérovi vyčítají především až příliš defenzivní taktiku. „Dát vedoucí gól a potom jen bránit?“ diví se Richard Janda. Ale 57letý kouč má i svoje zastánce. „Všichni říkají, že je to trenérova chyba, no on ten fotbal nehraje, ale hráči a vždy za to může trenér, jak jinak,“ napsal Jarda Pretzelmayer.

Ano, třetí místo za pražskými S rozhodně není žádná ostuda, ale po tak skvěle rozehraném podzimu se logicky čekalo víc. Zvlášť když se Plzeňští po delší době hrdě přihlásili do boje o titul.

Jenže ten se jim na jaře začal vzdalovat. „Podzimní část jsme měli rozehranou výborně, teď přišly ztráty, některé byly naprosto zbytečné,“ uznal i trenér Michal Bílek. Tu na Slavii mezi ně neřadí. „Ale taky nás to hodně mrzí, i když jsme prohráli u velkého favorita celé ligy,“ doplnil kouč Viktorie.

Kalvach se po více než měsíci vrátil, ale na Slavii ani on nepomohl

A hned hledal, jak z nepříjemné situace rychle ven. „Musíme teď naplno zabrat proti Bohemce, abychom se udrželi v kontaktu se Slavií i Spartou,“ prohlásil Bílek, o jehož dalším osudu se teď nejen v Plzni čile spekuluje.

Podle informací Deníku je však pozice kouče zatím jistá. Ale to vše se může dalším jedním případným nezdarem změnit. Nedělní mač s Bohemians 1905, který má výkop v 18 hodin, navíc bude soubojem sousedů v tabulce. Klokani se na čtvrtou příčku vyhoupli domácím vítězstvím nad Pardubicemi 2:0.

Je třeba si také připomenout, v jakém stavu trenér Michal Bílek plzeňský klub v květnu 2021, kdy střídal na lavičce slovenského inovátora Adriana Guľu, přebíral.

Viktoria se tehdy krčila na pátém místě ligy a do posledního kola se rvala o možnost zahrát si v létě o pohárovou Evropu. To se sice podařilo, ale na cestě do Konferenční ligy ji zastavil CSKA Sofia. Jenže na domácí scéně to v téže sezoně viktoriáni dotáhli překvapivě až k mistrovskému titulu, zvládli pak i boj o Ligu mistrů. V ní si zahráli se světovými giganty Barcelonou, Bayernem Mnichov a Interem Milán.

Při tom všem bravurně zvládali i zápasy v české lize, kterou vedli o dva body před Slavií. Ale už v závěru podzimu začali ztrácet glanc. A pokračují v tom i na jaře – tři porážky a jedna remíza ze sedmi utkání – to je víc ztrát než předtím za 16 kol.

Slavia potvrdila, že je doma silná, uznal plzeňský kouč Bílek

Nelze se tedy divit, že fanoušci jsou zklamaní.

Jen tak mimochodem: sobotní zápas v pražském Edenu, kde padli 1:2, hodně připomínal Bílkovu premiéru na plzeňské lavičce. To viktoriáni v poločase také vedli 1:0 na Spartě, aby prohráli 1:3. Ale tehdy trenér svůj úkol splnil, dovedl tým do kvalifikace o Evropu.

Letos Plzeň mířila výš…