„Zatím panuje spokojenost. Samozřejmě že kdybychom byli první, bylo by to ještě lepší. Přitom stačilo vyhrát v Olomouci…,“ na chvilku se kapitán týmu Lukáš Hejda v rozhovoru pro Deník odmlčel. „To zamrzí, protože se Slavií budeme hrát venku, ale zase máme doma Spartu,“ připomněl souboje s pražskými S ve druhém a třetím kole nadstavby o titul.

Do finále FORTUNA:LIGY vstoupí viktoriáni už v neděli, kdy vyzvou Slovácko.

Přiznejte, co byste si pomyslel, kdyby vám řekl někdo před sezonou, že budete prohánět Slavii v boji o titul?

S ohledem na minulou nevydařenou sezonu by to asi bylo bláhové. Ale v lize jsme chytili začátek, jdeme zápas od zápasu. A já věřím, že Slavii ještě prohánět budeme. Nejlepší by bylo samozřejmě ještě ji předstihnout.

V čele je pouze o bod. V čem byla podle vás o ten kousíček lepší?

Slavia hodně čerpá z účasti v pohárech, nasbírají zkušenosti a ty pak v lize prodají. Já to v Plzni taky zažil a vždycky jsem se cítil daleko lépe. V Evropě se hraje ve vyšším tempu, a když si na to zvyknete, v české lize z toho těžíte. A pak je taky lepší hrát v rytmu středa–neděle.

Takže potvrdíte známou pravdu, že každý fotbalista raději hraje, než trénuje…

(usměje se) Určitě, to můžu podepsat. Navíc vám s těžkými zápasy roste sebevědomí. Tohle nás malinko brzdí, že jsme tři roky poháry nehráli. Snad to letos klapne.

Je tohle hlavní motivace?

Z mého pohledu určitě. Celý klub účast v poháru potřebuje. I když je to ještě daleko, uděláme maximum, abychom si je zahráli.

Vy jste jeden z pamětníků nejslavnější éry, připomíná vám současný mančaft něčím tu dobu?

Cítím hlad po úspěchu, je tam větší chuť. Všichni táhneme za jeden provaz, nikdo nic nevypustí. I když se někdy nedaří, umíme zápasy urvat silou. Pamatuju se, že v některých titulových sezonách to bylo podobné.

Teď mám jednu osobní otázku. Vedle vás se letos vystřídali snad všichni stopeři, kteří v Plzni byli, má to vliv na souhru?Vůbec ne, vyhovíme si. Každý má něco do sebe, nerozlišuju to. Myslím, že zrovna na postu stopera je tady vysoká kvalita. Hrajeme spolu na tréninku, kde rotujeme. Žádný problém v souhře nebo komunikaci není.

Ani teď, kdy nastupujete s Brazilcem Eduardem Santosem? Jak se dorozumíváte?

Edie umí nějaká česká slovíčka, já taky základní pokynu zvládnu v angličtině. Samozřejmě, že moc nepokecáme (úsměv), ale na hřišti žádný problém není.

Právě o hostu z Karviné se v poslední době hodně mluví. V čem vidíte největší přednost Eduarda Santose?

Je extrémně silný, dlouho jsem neviděl takhle fyzicky zdatného stopera. Za ty čtyři zápasy, co spolu hrajeme, prohrál snad tři osobní souboje. Technicky je na tom výborně a stíhá i rychlostně, i když to možná nevypadá.

Do nadstavby vstoupíte v neděli doma se Slováckem. Jaký očekáváte zápas?

Hodně těžký. I když jsme je v této sezoně dvakrát porazili, musíme si dát pozor. Chceme tři body, ale bude to dřina, Slovácko hraje poslední dva tři roky nahoře, potvrzuje kvalitu. Hrají spolu dlouho, jsou sehraní.

Ale netěží jen z té souhry…

Jejich beci i stopeři se hodně zapojují do ofenzivy, mají konstruktivní rozehrávku. Chtějí hrát fotbal a jsou v tom dobří.

A taky mají v týmu nejlepšího střelce ligy Jurečku. Zaměříte se nějak na něho?

Pozor si dáváme na každého útočníka. Máme rozbor, pečlivě se připravujeme. Ale jak už jsem říkal, není to jen o něm. Ve velkém počtu chodí do vápna. Ale my chceme získat tři body.