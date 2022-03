„Když začala liga a já byl zraněný, tak jsem se jen koukal na ostatní, jak dávají góly…,“ připomněl Beauguel po nedělním utkání s Teplicemi, že mu soupeři v úvodu jara odskočili.

Ale teď se dvakrát po sobě trefil i on, ve Zlíně (2:1) vyrovnával pohotovou dorážkou na 1:1 a přispěl k obratu. V sobotu vstřelil proti Teplicím jedinou branku zápasu.

„Pořád mám jako svůj cíl skončit první,“ zopakoval v sobotu francouzský snajpr svoje zimní předsevzetí.

Francouz Beauguel se rve za Viktorku. Dokazuje, že umí být týmový hráč

„Nejde o to, jak ty góly padnou, musím ale pracovat. Navíc je to dobré i pro tým, když střílím branky,“ doplnil po vypjatém utkání s Teplicemi, které i jeho stálo hodně sil. „Jsem úplně vyřízený, cítím se jako děda,“ usmíval se Beauguel do klubové kamery.

Koruna pro krále střelců by pro něho byla nejspíš krásná tečka za působením v české lize, v níž působí od roku 2014, kdy přišel do pražské Dukly, pak hrál i za Zlín.

V plzeňské Viktorii mu končí po sezoně smlouva a zdá se, že potom se vydá na jinou zahraniční štaci.

Tabulka střelců

12 gólů

Jean-David Beauguel (Plzeň)

Václav Jurečka (Slovácko)

Ladislav Almási (B. Ostrava)

11 gólů

Ondřej Lingr (Slavia Praha)

9 gólů

Jan Kuchta (Slavia Praha)

Fortune Bassey (Č. Budějovice)

Pozn.: oba už jsou v cizině

Ewerton (Mladá Boleslav)

8 gólů

Ivan Schranz (Slavia Praha)

Jakub Rada (Hradec Králové)