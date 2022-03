„Věděli jsme, že to tady budeme mít těžké. Prvních třicet minut jsme prochrápali, těžko jsme se dostávali do hry. Domácí hráli jednoduše, nám dělali problém hlavně dlouhé míče za obranu. Pak jsme se zlepšili a vyrovnali. Brzy po přestávce jsme dali na 2:1, domácí bojovali, dřeli. Jsem rád, že jsme je nepustili do výraznější šance a vezeme si odsud tři body,“ zhodnotil utkání plzeňský kouč Michal Bílek.