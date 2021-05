Fotbalisté Celticu Újezd u Boskovic.Zdroj: se svolením Jana Fialy

A takový malý Celtic vytvořil s partou lidí i v malé obci s necelou pětistovkou obyvatel na jižní Moravě. „Když jsem přijel do Újezda a viděl jsem, že tam mají fotbalisté zeleno-bílé dresy, tak to bylo jasné,“ hlásil s úsměvem Fiala, jenž do Újezda zavítal z Ruprechtova na Vyškovsku.

V hospodě se pak upekla sportovní dohoda. „V Újezdě kdysi dávno před deseti roky hráli malou kopanou, ale pak to ztroskotalo. Mají tady ale krásný areál, i když s prosívkou, a ne s trávou, ale sprchy, šatny, i pro soupeře teplá voda? To je v nejnižší soutěži nezvyk. Proto jsem se v hospodě dal do řeči s bývalými hráči a dohodli jsme se, že půjdeme do toho,“ líčil Fiala.