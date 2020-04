Nikdo nepostupuje, starost si týmy nemusejí dělat ani se záchranou v daných soutěžích. S ohledem na pandemii koronaviru o tom rozhodl výkonný výbor FAČR. Z velké části se tak potvrdila dřívější slova předsedy fotbalového oddílu SK Klatovy 1898 Jindřicha Sojky.

„Podle mého názoru se sezona nedohraje. Ale jak bude vyřešená, to si teď netroufnu odhadnout. Ale asi se přikláním k tomu, co udělali na Slovensku, tedy anulování výsledků,“ říkal Sojka na konci března.

Se situací se musí smířit všichni, včetně fotbalových týmů z klatovského okresu - Klatov anebo Nýrska. „Samozřejmě nás tohle rozhodnutí mrzí. Sice jsme měli hodně zraněných hráčů, ale jako fotbalisté jsme se na jaro těšili. Bohužel to dopadlo takhle a musíme se s tím popasovat. Rozhodnutí asociace však vnímám jako velmi pozitivní. Kluci chodí do práce, po zmírnění opatření tam mnozí budou trávit určitě daleko více času a nepřijde mi reálné, aby se pak sezona dohrávala po vzoru anglických soutěží. Na to prostě amatérský fotbal nemá kapacity,“ tvrdí nýrský trenér Karel Kalivoda.

V poslední době dost probírané téma okomentoval také trenér Klatov Michal Hoffmann. Ten měl však trošku rozdílnější názor. „Zdraví je samozřejmě přednější, ale podle mě by se sezona dala odehrát systémem středa – sobota, i kdyby začala třeba za měsíc. Alespoň by se zkrátila letní přestávka na další ročník. Ale je to jen můj názor,“ uvedl klatovský kormidelník.

Tak i tak, rozhodnutí je nevratné. Kluby teď mají dlouhou pauzu, ve které však musejí řešit různě vzniklé problémy. Třeba nezbytné financování klubu. „Je to na domluvě všech stran, ale je jasné, že se ekonomika jednotlivých klubů bude muset novu nastartovat,“ míní trenér Hoffmann.