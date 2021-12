Hodnocení epizody Jesle

78 % podle CSFD.cz

Na popud manželky navštíví místní lékařku. „Myslela jsem, že když chvíli nebudete hrát, tak to vaše trauma zmizí… Bylo by lepší to překonat, získat sebedůvěru,“ dozví se v ordinaci nešťastný útočník Houslic.

Vtip je v tom, že tuto konverzaci vyposlechne pan Jebavý, další z pacientů. Jenže místo psychózy má za to, že Kužela trápí porucha erekce. Do případu se tak vloží klubový doktor (veterinář Áda Větvička).

Novotný o fandění: Slavia mi vadí kvůli chvástání, nesnáším Bohemku

Spasitelem se nicméně stane až kapitán Jirka Luňák. Chudák. Dostal jesle.

O humojné… tedy pardon… humorné situace každopádně nebyla nouze.

Tři nejlepší hlášky podle Deníku

"Za všechno může tady Áda. Šišlá, kudy chudí a přitom sklátí kdejakou ženskou v Houslicích. Kolik ty máš vlastně žen?"

"Ilonka, Jolanka, Majtinka, Janička…"

"Ty vole…"

„Já jsem si našel na netu, že tyhlety psychický příčiny impotence jsou způsobený bludným kruhem. Jako když se ti něco nepovede, tak bloudíš v kruhu.“

„Tak by mohl bloudit tady po středovým kruhu. Aspoň může dávat kolmý pasy za beky.“

"Je to pryč. Zdálo se mi, že hrajeme s Barcelonou a dal jsem tři fíky. Dal jsem jesle Messimu, ten čuměl, prcek."