Důvodů prý bylo více. Mimo jiné i to, že je pro něj jako trenéra mužstva neakceptovatelné, aby mu kádr dělal někdo jiný a hráče posílal někam, kam nechtějí. Situace se následně vyhrotila až do takových výšin, že fotbalisté rezervy Přeštic odmítli nastoupit k prvnímu utkání na hřišti Malesic.

Zdroj: Jan Škrle

K souboji nováčků tak na zelený trávník vyběhla jedenáctka borců zapsaných na soupisce třetiligového áčka, nebo z jejího širšího kádru. Porážce 0:3 ale oni nezabránili. Možná i proto, že sami měli v nohách ještě nesmírně náročný zápas s Motorletem Praha (2:1) z předchozího odpoledne.

Následovaly dvě kontumace, pak už šlo do tuhého

Do druhého a třetí utkání proti Kaznějovu, respektive béčku FC Rokycany, už přeštický tým vůbec nenastoupil. A přišla podle očekávání kontumace. V nedělním zápase 4. kola proti chlumčanské Keramice šlo tak docela o hodně. Pokud by totiž Přeštice do mače nenastoupily ani tentokrát, hrozila by třetí kontumace, která by znamenala jediné - vyloučení týmu z krajské soutěže.

Fraška aneb drtivý debakl (ne)fotbalistů od Keramiků

Zástupce klubu FK ROBSTAV Přeštice a jeho sekretář Václav Kozák, mimo jiné syn majitele a předsedy představenstva Radka Kozáka, tak narychlo sehnal pár přátel, kteří pod vědomím pravděpodobného debaklu zápas s Chlumčany odehráli. A výprask skutečně přišel. Porážka 0:27 hovoří sama za sebe.

Přeštice se vrací z Hostouně bez bodu. Spíš remízové utkání, procedil Purkart

„Výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice se distancuje od organizace zápasu I. A třídy proti Chlumčanům, ve kterém bylo vedením FK ROBSTAV Přeštice a. s. znemožněno nastoupit hráčům B-týmu do zápasu a místo nich byli postaveni uměle registrovaní hráči (nefotbalisté), kteří přijeli sehrát toto ostudné utkání za odměnu 500 Kč za osobu. Omlouváme se všem fanouškům přeštického fotbalu," píše se na stránkách www.fotbalprestice.cz.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Podle Václava Kozáka je ale všechno malinko jinak. Nečekaně. „Situace, která nastala v neděli v zápase proti Chlumčanům, byla způsobena tím, že hráči B týmu odmítli nastoupit do soutěžního zápasu, dokud nepřevedeme licenci rezervního týmu zpět na TJ," uvedl Václav Kozák s tím, že dle platné a podepsané smlouvy panem Kadaníkem a panem Švarcem je majitelem obou licencí FK ROBSTAV Přeštice až do 30. června roku 2024.

I. A TŘÍDA: Fraška v Přešticích! Chlumčany nasázely neznámému týmu 27 gólů

„Ale s tím, že do kádru B týmu dodává hráče TJ Přeštice," poznamenal Kozák a ještě pokračoval. „Jelikož byl předseda představenstva pan Radek Kozák ve středu 17. srpna převezen do nemocnice, tak nebylo možné jednat o převodu licence. Proto jsem i za účasti pana starosty Naxery na schůzce 18. srpna žádal Honzu Duchka, který hráče B týmu zastupuje, a členy výboru fotbalového oddílu TJ Přeštice pana Kadaníka a pana Knopfa, aby odehráli dva zápasy (Rokycany B a Chlumčany), než se otci udělá líp, pustí ho z nemocnice a bude moci jednat o smlouvě ohledně převodu licence," vysvětluje Václav Kozák.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Bohužel mi bylo řečeno, že hráči nenastoupí, takže jsem z nouze poprosil pár kamarádů, aby zápas odehráli, i když oni sami věděli, že dostanou výprask. Bylo to pouze za účelem možnosti jednání v tomto týdnu. Pokud by se totiž zápas s Chlumčany kontumoval, tak by byl záložní tým Přeštic vyloučen ze soutěže," doplnil sekretář FK ROBSTAV Přeštice.

Naschvály, nebo jen smolná chyba v komunikaci?

Podle zástupce hráčů B týmu Jana Duchka, ostříleného fotbalisty s velkými zkušenostmi, ale je všechno trošku ještě více zamotané. Evidentně stačilo přislíbit jednání o převodu licence, až to bude možné. Na facebooku Fotbal Přeštice - muži "B" totiž Duchek napsal: „Od úterý (23. srpna, tj. pět dní před zápasem s Chlumčany - pozn. autora) jsme Vaškovi Kozákovi říkali, že za předpokladu jednaní jsme připraveni nastoupit.".

Následně ještě Duchek připojil screenshot SMS od samotného Václava Kozáka, v němž se píše: „V neděli vás nepotřebujeme, zápas se odehraje, s tátou jsme sehnali jiné hráče. Příští týden chce s výborem už sám řešit licenci." A Kozák na slova Duchka také reagoval: „Jednání jsem bohužel nemohl přislíbit, protože nemohu mluvit za jinou osobu. Otce pustili z nemocnice až v pátek, vysvětlil. „Vše to vlastně celé vzniklo jenom kvůli tomu, že jsme si dovolili odvolat trenéra B týmu. Poté TJ poradilo hráčům zápasy stávkovat," uzavřel Kozák.

Zdroj: Aneta Kalivodová

Ať už je pravda jakákoliv, celá situace, která se táhne už delší dobu a stále nemá úspěšného konce, vrhá špatný stín nejen na fotbal v Přešticích jako takový, ale na celý fotbal v kraji. Snad se obě strany brzy dohodnou.

Poznámka: sportovní redakce Deníku ani samotný autor nestojí za ani jednou ze stran. Ale pevně věří, že celá situace bude mít spravedlivé řešení, byť reputace fotbalu v Přešticích touto kauzou již teď značně utrpěla.