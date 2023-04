Čtyři fíky, čistý štít, tři body. Odčinily úvodní porážku a ve druhém jarním kole uspěly. Fotbalistky TJ Jiskra Domažlice porazily v rámci 12. kola céčkové skupiny české divize žen domácí Blatnou jednoznačně 4:0 a v tabulce soutěže se dostaly před Spartak Kaplice na šesté místo.

Vítězný pokřik po výhře v Blatné. | Video: facebook Ženy Jiskry Domažlice

Ženy Domažlic navíc dovršily úspěšný chodský víkend. Výhrou, třemi body a čistém kontem napodobily mužské áčko i Benfiku.

Ústřední postavou střetnutí na jihu Čech byla Martina Vyskotová, která během úvodních třiceti minut nasázela hattrick. Celkově má 28letá kanonýrka v letošní sezoně na svém kontě již šestnáct branek a v tabulce střelkyň se dělí o první místo s českobudějovickou Lucií Čondlovou. Tříbodový úspěch v Blatné byl navíc pro Jiskru Domažlice vůbec první sezonní výhrou na venkovním hřišti.

TJ Jiskra Domažlice (modré dresy), archivní snímek.Zdroj: Yvetta Chmelová

„První půle nám vyšla fantasticky, po třiceti minutách jsme vedli 3:0, soupeřky jsme do ničeho nepustili, hráli jsme to, co jsme chtěli a byla radost se na hru dívat. Poté jsme trošku upustili od tempa, zlenivěli jsme a soupeřky dvakrát zahrozily ze standardních situací," popisoval trenér Domažlic Tomáš Korelus (pro klubový facebook) obraz hry v úvodním dějství. „O pauze si bylo třeba říct něco ke hře, k omezení faulů a zodpovědnosti směrem dozadu. Druhou půli jsme zvládli skvěle odbránit, byli jsme zodpovědnější, důraznější a dokázali zvýšit v poslední minutě na 4:0," radoval se mladý kormidelník Korelus.

OHLASY Z DIVIZE: Benfika veze z Tochovic tři body, Horní Bříza poprvé vyhrála

„Musím celý tým pochválit. Ani ne tak za výhru 4:0, ale i za přístup, protože nemůžu říct, že bychom byli v Blatné lepším týmem, ale právě přístupem a zodpovědností jsme dokázali vyhrát. Pevně doufám, že teď dokážeme něco urvat i v Borovanech," dodal šťastný kouč fotbalistek.

TJ Blatná - TJ Jiskra Domažlice 0:4

Zdroj: facebook Ženy Jiskry Domažlice

Poločas: 0:3. Branky: 10. z penalty, 24. a 28. Vyskotová, 89. Tauerová. Rozhodčí: Háša. ŽK: 1:1 (65. Klásková - 78. Sedláčková). Diváci: 50.

Sestava TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová - Tauerová, Vyskotová, Maierová, Chmelíková, Kovaříková (38. Š. Váchalová), Strádalová, D. Váchalová, Švecová, Budková, Sedláčková. Trenér: Tomáš Korelus.

FOTO, VIDEO: Jiskra přehrála Bohemku a vyhoupla se na první místo třetí ligy