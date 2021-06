Minulý víkend zajížděl ambiciózní tým do Domažlic, kde se střetl s rezervou domažlické Jiskry. A ve velmi kvalitním utkání plném gólů nakonec slavil cenné vítězství 4:3.

„Domažlice sice měly častěji míč na svých kopačkách, ale my jsme byli dostatečně efektivní. O osudu utkání asi rozhodla nezkušenost domácího mužstva,“ sdělil Deníku trenér Meclovských Jiří Vogeltanz.

Přes týden se jeho družina opět společně sejde na tréninku a v sobotu bude zase v akci. V rámci druhého přípravného duelu změří síly s divizními Klatovy.

„Rádi jsme tento zápas přijali. Alespoň si hráči vyzkouší, jaké to je si zahrát proti týmu, který hraje ještě o soutěž výš,“ prohlásil kouč s tím, že o výsledek mu určitě nepůjde.

„Hráči teď dostávají docela zabrat. Po té dlouhé pauze je na nich stále vidět, že jim chybí kondice, kterou předtím měli a v současnosti ji nabírají zpátky. Do poloviny června bychom rádi odehráli ještě jedno utkání, ale momentálně jednáme s někým, protože Zruč nám to odřekla. Potom plánujeme dvoutýdenní volno a pak už se začneme připravovat na další sezonu. Pevně věřím, že už to situace dovolí a budeme se zase bavit fotbalem jako před koronavirem,“ dodal trenér.