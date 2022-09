V rámci druhéhokola divizní skupiny C žen zamířily svěřenkyně mladého trenéra Tomáše Koreluse, mimo jiné kapitána mužského béčka, na jih Čech, konkrétně do Hradiště, kde změřily síly s domácí Tělovýchovnou jednotou.

Kvůli různým absencím však jeho tým nebyl v ideálním složení a Korelus musel kádr doplnit o některé hráčky výrazně mladšího ročníku. I to nakonec dost možná rozhodlo o úspěchu fotbalistek Hradiště, které vyhrály 4:1. O jedinou branku domažlického výběru se těsně před poločasovým odchodem do kabin postarala z pokutového kopu Markéta Kovaříková.

2. kolo divize C ženy: TJ Hradiště - TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalistky v modrých dresech) 4:1 (2:1).Zdroj: Jan Škrle

„I přes absence a zranění jsme díky doplnění týmu o holky z žákovské kategorie odjeli k utkání se čtyřmi hráčkami na střídání a s cílem porvat se alespoň o bod. Soupeř se sešel v kvalitní sestavě a na hřišti to bylo znát,“ říkal hlavní trenér Jiskry Tomáš Korelus s tím, že domácí fotbalistky jeho družinu do hry příliš nepouštěly a v první půli využily hned dvě standardní situace, které Domažlice špatně bránily. Přesto se do kabin šlo za stavu 2:1, když na konci úvodního dějství nařízenou penaltu dokázala proměnit Kovaříková.

FOTO, VIDEO: Dvougólové vedení nestačilo, Jiskra bere z boje proti Slavii bod

„Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivněji a celkem se nám to také dařilo, bohužel jsme vždy vyhořeli ve finální fázi, a když soupeřky přidaly další dvě branky, bylo hotovo,“ posteskl si Korelus, jenž následně ještě připomněl dlouholeté prokletí jihočeského trávníku v Hradišti.

„Rok co rok v Hradišti se nám první kola nedaří a ani teď jsme to nezlomili. Jsem ale rád, že soupeř nám vyšel vstříc s přeložením zápasu a i přes porážku nám utkání ukázalo hodně věcí, na kterých musíme do příštího týdne zamakat. Protože na Blatnou už se nám vrátí do sestavy dovolenkářky a věřím, že ji doma potrápíme a snad i něco urveme,“ dodává odhodlaně trenér fotbalistek Jiskry.

PODÍVEJTE SE: Domažlické fotbalistky prohrály na půdě jihočeského Hradiště