Ačkoli za Koloveč neodehrál první polovinu sezony, tak se během jarní části soutěže prostřílel na čtvrté místo tabulky střelců II. třídy i klubu. Tumpach dal 15 branek. "Pokud se mi ve zbývajících třech zápasech podaří v každém utkání dát dva tři góly, tak budu spokojený," prohlásil David Tumpach.

Koloveč je v II. třídě suverénní, protože vyhrála všech devatenáct zápasů, má skóre 130:3 a v kapse postup do I. B třídy. "Myslím že pro tým je to dobré kvůli psychice. Vidíme, že máme potenciál hrát vyšší soutěž. Trenér také může vidět, že ve II. třídě nemáme co dělat. Uvidíme, jak nám to půjde v I. B třídě. Doufám, že to bude minimálně podobné," řekl Tumpach.

Pokud by se Kolovči povedla i příští sezona, tak v klubu věří v postup do I. A třídy. Oddíl touží obnovit někdejší slávu, kdy hrál divizi a nastupovali za něj třeba bratři Doškové nebo Petr Vlček. "V I. B jsou už těžší soupeři, například Horšovský Týn a Dlouhý Újezd. Ale I. A třídu bychom mohli uhrát," uvedl kanonýr Kolovče.

S fotbalem začínal ve Vstišti, hrál v Holýšově, čtyři roky ve Viktorce a poté i v mládeži Domažlic. "Chvíli jsem hrál za muže domažlického béčka a nastoupil jsem i v přípravných zápasech za áčko. Pak mě tam fotbal nebavil, neměl jsem chuť a čas, a tak raději hraji po okresních týmech," vysvětlil David Tumpach.

Jeden rok hrál v Německu, odtud šel do Postřekova hrát I. B třídu a z Postřekova odešel Kolovče.