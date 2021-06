Staňkov hrající krajský přebor nastoupil proti soupeři z I. A třídy v pozměněné sestavě oproti utkání s dorostem Petřína. „Kromě Martina Lišky nám v podstatě chyběla kompletní obrana. Museli jsme improvizovat a hráči, kteří nastoupili na velmi neobvyklých místech, tam hráli velmi dobře,“ pochvaloval si trenér Staňkova Milan Kucharič mladší.

Podle něj se na výsledku podepsalo nejen horké počasí, ale i fakt, že Luby do Staňkova přijely pouze s jedenácti fotbalisty. „Což pro ně bylo nepříjemné, protože všichni museli odehrát celý zápas,“ ví Kucharič.

Spokojen byl s hrou týmu především v prvním poločase. „Hráli jsme tak, jak bychom chtěli hrát. To znamená hodně aktivně, poměrně rychle. Bylo rozhodnuto už v první půli, protože to bylo 4:0. Čtyři góly jsme dali za 35 minut. Což také ovlivnilo i druhý poločas, v němž jsme polevili v aktivitě, ale přesto góly přibyly. Trefili se další hráči, kteří neskórovali minule. Třikrát se trefil Kuba Šimůnek,“ uvedl.

V základní sestavě měl Staňkov osm hráčů do 22 let. „Kuba Šimůnek, kterému je 25 let, byl druhým nejstarším hráčem,“ dodal Kucharič.

Staňkov totiž razí cestu dravého mládí. „Věřím, že tato cesta je správná a časem ji zúročíme. Posily v podstatě nebudou, protože stavíme na svých hráčích. Z dorostu zapracováváme Matyáše Hodana, oťukává se brankář Dominik Pokorný. Máme velmi dobrý dorost, proto budeme pokračovat v tom, že každý rok se budeme snažit zapracovat jednoho až dva hráče do áčka,“ nastínil kouč.

Od přípravky do 22 let mají ve Staňkově stovku fotbalistů. „Uděláme B tým, aby si dorostenci zvykali na dospělý fotbal,“ řekl Kucharič.

Staňkov se na start krajského přeboru připravuje od 1. června. V sobotu odehraje přátelský zápas s Dobřany a v červenci má na programu tři duely – s Tlumačovem, Křimicemi a Přešticemi B. „Červnové zápasy beru jako tréninkové a jako fyzickou přípravu, abychom byli připraveni po dlouhé covidové pauze. Herní formu budeme ladit v červencových zápasech. Dva roky jsme se v přeboru oťukávali, takže věřím, že další sezona může být ještě lepší. Pokud by se to nepovedlo, nic se neděje, protože si jdeme svou cestou. Ještě nejsme na jejím vrcholu, ale já věřím, že časem se to projeví,“ je přesvědčen Milan Kucharič mladší.