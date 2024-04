Svůj šestý i sedmý gól v soutěži vstřelil hlavou. „Nejčastěji se ale trefuju nohou. Hlavou to byla premiéra, přestože mám dva metry. Dostal jsem od Jakuba Strejce nádherné centry, které nešlo nevyužít,“ popsal útočník České Kubice, který příští týden oslaví 36. narozeniny.

„Bělá má dobrý tým, i když u nás nepředvedla skoro nic. Nebýt karet, které jsme dostali, dostala by výprask, protože sílou byla na rozmezí III. třídy,“ tvrdil Martin Votruba.

Považuje se střelce, jeho rekordem je pět branek v jednom utkání. „Bylo to předminulou sezonu, kdy jsem hrál za Osvračín. Vyhráli jsme 9:0. Celý život hraju útočníka, takže mým úkolem je střílet góly,“ pravil Votruba.

Sezonní střeleckou metu si nestanovil. „Když vstřelím každý zápas gól, budu spokojený. Potýkal jsem se s výrony kotníku, takže bude záležet na zdraví,“ dodal fotbalista České Kubice.

Podle Martina Votruby není složité dávat góly ve II. třídě, protože má skvělé spoluhráče. „Mám k sobě hráče, kteří mi to připraví na zlatém podnose,“ chválil.

Nejvyšší soutěž kopal I. A třídu, v Domažlicích za B tým. V Jiskře s fotbalem i začínal. „Ve 24 letech jsem tam skončil a odešel jsem do České Kubice, pak jsem se na půl roku vrátil do Domažlic a zpět. Na tři roky jsem skončil s fotbalem, protože mě omrzel. Poté jsem hrál za Osvračín, odkud jsem šel do Kubice za kluky, jako jsou Jarda Krakeš, Kuba Strejc nebo Lukáš Neumann, s kterými jsem hrál v domažlickém béčku. Chtěli jsme se na stará kolena sejít v jednom týmu,“ vysvětlil Martin Votruba, který v sezoně nasbíral už dvanáct žlutých a jednu červenou kartu.