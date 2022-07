Slavoj oznámil příchod kanonýra Vachtla a dalších dvou hráčů, pak přejel Slavii

V minulé sezoně zářili jako hvězda na noční obloze bez mráčků. V okresním přeboru Domažlicka (II. třída) vyhráli všechno, co se dalo. Z dvaadvaceti odehraných zápasů neztratili ani bod, nastříleli neuvěřitelných 152 branek a sami inkasovali pouze pětkrát. Fotbalisté Kolovče tak slavili zasloužený postup do krajské I. B třídy, kde v blížící se sezoně rozhodně nebudou chtít být pouze do počtu.

Fotbalisté Slavoje Koloveč (na archivním snímku) se připravují na nováčkovský ročník krajské I. B třídy. Na úvod přípravy překvapili Vejprnice, které přehráli 3:0. | Foto: Robert Babor