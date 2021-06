V sobotním přípravném zápase na půdě Tlumačova jste vedli, ale nakonec jste remizovali 3:3. Pro oko fanouška jistě krásné utkání, ale jaké bylo z vašeho pohledu?

Podle mě to bylo utkání, které mělo dobrou úroveň. Nám chyběl klid v koncovce a bohužel stále děláme velké množství individuálních chyb, které nás trápí a kvůli kterým dostáváme góly.

Právě obrana vám po restartu zatím příliš nefunguje. S Meclovem jste inkasovali čtyřikrát, teď v Tlumačově jste dostali tři branky. Čím si to vysvětlujete?

Ve dvou zápasech jsme dostali celkem sedm branek, ale musím říct, že šest z nich jsme soupeřům darovali jako na podnose, což se nám v sezoně rozhodně nesmí stávat.

Co vám chybělo k tomu, abyste bitvu v Tlumačově dovedli do vítězného konce? Po poločase jste vedli 2:1, ve druhé půli dokonce 3:1…

Asi branka na 4:1, která mohla a měla přijít. Kdybychom proměnili nějakou šanci a dostali se do trháku, mohli jsme zápas definitivně rozhodnout. A jak už jsem zmínil, chyběl nám klid ve finální fázi, plus nás zápas stálo velké množství individuálních chyb.

Jsou to sice jen dva zápasy, navíc v rámci přípravy. Ale není čas na paniku?

Poslední tři roky, kdy se nám v sezoně dařilo, jsme vždy měli po výsledkové stránce velmi špatnou přípravu. Takže čas na paniku není. Rozhodně se tím nebudeme nějak zatěžovat. Zkrátka si řekneme, co bylo špatně, co musíme zlepšit a do další mistrovské sezony musíme vstoupit minimálně stejně jako do posledních dvou ročníků.

Nicméně sedm inkasovaných branek proti týmům, které byste asi měli přehrávat, nevěstí do budoucna nic dobrého. Nebo se pletu?

Sedm branek za dva zápasy dostáváme asi jen v trénincích a už tam mě to vždycky štve. Ale po těch chybách, co děláme, se vždycky jen ironicky usměji a říkám si, že už je to snad naposledy. Máme v týmu nové kluky z dorostu, kteří dostávají šanci se ukázat. Zkoušíme nové složení sestavy, různé věci. Ale to bohužel na brankách, které inkasujeme, nic nemění.

V Tlumačově se přišlo na zápas podívat solidní množství diváků. Jak jste to vnímal?

Bylo to fajn, i když zrovna na „derby“ venku. Ale tohle hrozně rád vítám a doufám, že to takhle zůstane už napořád. Bez fanoušků totiž fotbal ztrácí smysl.

Meclov i Tlumačov hrají poměrně jiným stylem. Který vám osobně, ale i vašemu týmu více vyhovuje?

Těžko říct. Meclov hrál před týdnem s námi docela podobný stylem, kterým se prezentuje Tlumačov. Jen to nakopával na Havlajse (Jan Havlíček – pozn. autora), což ale Tlumačov nemohl. Každopádně raději hrajeme s Meclovem, protože to s nimi často vypadá jako fotbal.

V dalším přípravném utkání vás čeká venku Nýrsko. Jaký to bude podle vás zápas?

Když jsem se v sobotu dozvěděl, že budeme hrát s Nýrskem, moc rád jsem to uvítal. V Nýrsku je fajn parta kluků a zápasy s nimi mají vždycky skvělou úroveň. My určitě budeme chtít vyhrát, ale to oni také a tak doufám, že se nikdo nezraní, přijdou se podívat fanoušci a na cestu zpět si snad dáme pivko v autobuse (úsměv).