/OHLAS/ Fotbalistky domažlické Jiskry, které v loňské sezoně skončily mezi divizní smetánkou na čtvrtém místě, mají za sebou druhý přípravný zápas na nový soutěžní ročník. V tom prvním vysoko podlehly dorostenkám českobudějovického Dynama, ale o víkendu si vyšláply na rezervu Viktorie Plzeň, kterou na hřišti v Újezdu porazily překvapivě 3:1.

Fotbalistky TJ Jiskra Domažlice (fialové dresy), archivní snímek. | Foto: Jiří Pojar

„Jelikož měly holky v nohách čtvrteční zápas s Budějovicemi, tak jsem byl zvědavý, jak se s tím děvčata popasují, zvlášť, když jsme stále v kondiční části přípravy. Úvod utkání a celkově první půle nám ale vyšla fantasticky. Ujali jsme se vedení a se soupeřkami drželi tempo. Holky zvládly napadat, včas přerušovat akce a podporovat Vyskotku (útočnice Martina Vyskotová - pozn. autora) na hrotu," uvedl trenér domažlických fotbalistek Tomáš Korelus k průběhu první půle, která mezi jeho družstvem a Viktorkou skončila nerozhodně 1:1.

Jiskra do druhého poločasu vstoupila jako nezastavitelný uragán a díky trefám Maierové a Vyskotové, která se v zápase mimochodem trefila už podruhé, se dostala do vedení 3:1. A tento výsledek udržela až do závěrečného hvizdu.

Fotbalistky TJ Jiskra Domažlice.Zdroj: facebook Ženy Jiskry Domažlice

„Konečný výsledek je něco, co bych asi nečekal. Nutno říci, že náš výkon tomu odpovídal a za vítězstvím jsme si šli. I když se jednalo o přátelské utkání, vyhrát nad vítězem divizní skupiny A a čerstvým týmem ve třetí lize žen by nám mohlo dodat dostatečný impuls i sebevědomí do blížící se sezony. Holky musím fakt pochválit, zejména směrem do obrany to bylo výborné," doplnil trenér Jiskry, jehož svěřenkyně sehrají další přípravný zápas v sobotu 19. srpna v Hrádku.

