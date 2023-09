A nová sázka na sebe nenechala dlouho čekat. Tentokrát musí vstřelit 25 gólů za sezonu. "Spoluhráči mě vyhecovali, protože prohráli. Mohlo by to být méně než 25, ale oni říkali, že jsem na ně machroval, takže mi to zvedli na 25. (smích) Momentálně mám devět branek, ale do zápasu s Pocinovicemi jsem byl takový… Nečekal jsem, že mohu dát pět branek v jednom zápase II. třídy. Už jich mám devět, takže spoluhráčům trochu spadla brada. Ale je to jeden zápas, uvidíme, jak to bude dál," smál se Šinál.

Chtějí spoluhráči kvůli sázce svému střelci nahrávat? "Teď jsem je k ničemu nepotřeboval, protože dva góly jsem vstřelil z trestňáků a jeden z penalty. Takže oni mi ani nechtějí nahrávat, ale já jsem si řekl, že budu kopat úplně všechno, abych vyhrál sázku. Takže jim balon ani moc nepůjčuju," uvedl s úsměvem druhý nejlepší střelec II. třídy.

Pak ale zvážní: "Nejvíc ze všeho těžím ze spolupráce se spoluhráči. Na II. třídu máme hodně kvalitní tým, máme skvělou partu, s kluky si navzájem pomáháme".

KANONÝR DENÍKU: Šinál má start ve třetí lize, teď pomáhá Hostouni ve třetí třídě

Nováček fotbalové II. třídy nemá postupové ambice, i když je na druhém místě tabulky. "Jako nováček některé týmy neznáme. Řekli jsme si, že bychom chtěli skončit do první šestky. Což se nám zatím daří," těší Martina Šinála.

Opora Hostouně se může pochlubit startem za Domažlice v třetiligové ČFL a za Koloveč v divizi. "V ČFL jsem stihl dvanáct minut, když jsem střídal. Z tehdejšího kádru si vybavuju Petra Mužíka nebo Martina Ticháčka. V Kolovči jsem byl v éře pana Krejčího, kdy tam hrál Lukáš Došek nebo Pepa Parlásek," zavzpomínal odchovanec Bělé nad Radbuzou.

"Za ni jsem hrál posledních sedm let, ale z časových důvodů a kvůli partě jsme se s Mírou Tomáškem dohodli, že se vrátím do Hostouně," vysvětlil rozhodnutí Martin Šinál.