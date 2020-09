Šanci navýšit svůj dosavadní bodový zisk, respektive posunout se v tabulce o něco výše mají svěřenci trenéra Pavla Čadka v neděli v dalším domácím zápase čtvrtého kola proti Vejprnicím. Jenže výsledky Slavie zatím budí respekt. Veliký.

Tým sídlící kousek od Plzně totiž vyhrál všechny tři zápasy a díky skóre je první. Naposledy sílu Vejprnic poznalo fotbalové Nýrsko, jeden z favoritů na umístění mezi nejlepšími třemi.

„Soupeř je rozjetý, hraje dobře a má formu. Před sezonou navíc posílil o tři mladé hráče z Petřína, kteří si v dorosteneckých kategoriích zahráli druhou nejvyšší soutěž. Je jasné, že individuálně jsou na tom Vejprnice lépe než my. Jediným receptem je tak týmovost. Musíme hrát kolektivně a bojovat. To by na ně mohlo platit. Hrajeme doma a chceme vyhrát, i když víme, že nás čeká velmi těžký zápas,“ uvědomuje si tlumačovský šéf lavičky.

Utkání začíná v neděli ve čtyři hodiny odpoledne.