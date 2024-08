Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal?

Amatérský fotbal na úrovni okresů je stále více upozaďován. O to víc mě těší, a vím, že v klubech je to vždy o pár lidech, kteří to táhnou, že zatím neubývají. Naopak, funkcionáři se omladili. A i když se před podáním přihlášek do nového ročníku vždycky spekuluje o tom, kdo to už nepřihlásí, tak se tak neděje. Naopak. Třeba v minulé sezoně se po odmlce znovu obnovil fotbalový klub Sokol Mutěnín. Měl jsem z toho velkou radost. A těm, kteří v Mutěníně do toho šli, přeju, ať jim to zase dlouhá léta vydrží. A pevně věřím, že to bude i motivace pro kluby a vesnice, kde o ukončení činnosti třeba i uvažují. Zároveň v klubech, třeba i na úrovni třetích tříd, vznikají družstva přípravek. To je skvělé.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího?

Mizerně. Tak jak jsme se dříve nejvíce obávali o úbytek mládeže, tak úbytek rozhodčích je v poslední době úplně zásadní a největší problém. Bohužel najít cestu, jak získat nové rozhodčí, se nedaří napříč republikou. Diskutuji o tom s ostatními předsedy v menších okresech a je to problém všude. A pokud se na okrese objeví mladý, talentovaný rozhodčí a pokud vydrží, zmizí nám po pár sezonách ve vyšších soutěžích. Je to samozřejmě logické a takovým rozhodčím to přejeme, ale pro okresy je to nekonečný problém. Proto chci všem, kteří na úrovni okresu pískají, poděkovat. A i touto cestou oslovit případné zájemce, kteří by chtěli „píšťalku“ zkusit a stát se rozhodčími fotbalu. Snažíme se nové rozhodčí podporovat školeními i finančně. Pokud vydrží a odpíská požadované, nabízíme úhradu sportovního vybavení pro funkci rozhodčího.

Jaký je váš názor na odmítání postupů? Měl by být postup povinný?

Pokud klub vyhraje dlouhodobou soutěž, měl by samozřejmě počítat s tím, že postoupí do té vyšší. Nicméně v průběhu sezony, ale třeba i v jejím samotném závěru nebo po jejím skončení, můžou nastat různé situace, které ty plány zhatí. Odchod sponzorů, hráčů… Soutěžím to rozhodně neprospívá. Ale spíše než to mi vadí různé odhlašování týmů z vyšších soutěží do o několik nižších tříd, a to v podstatě neomezeně. Dělá to pak velkou neplechu v konečných sestupech a postupech. Ostatní kluby po konci kolikrát ani neví, jestli se mají radovat z postupu, záchrany nebo naopak. Nemluvě o dalších negativních věcech jako jsou ztráty licencí, soudy o ně a převádění celých týmů do jiných. To obrazu fotbalu rozhodně neprospívá a velmi s takovou fotbalovou politikou majitelů klubů nesouhlasím.

Daří se vymýtit hrubé fauly na soupeře a vulgarity na rozhodčí? Budou za ně padat tvrdší tresty?

Hrubé fauly s úmyslem třeba i zranit soupeře se zaplať pánbůh v poslední době neudály a doufám, že se dít nebudou. Ale samozřejmě celková negativní a kritická nálada ve společnosti, podle mého názoru neodůvodněná, se odráží i ve fotbale. Osočování, urážení soupeře a rozhodčích se bohužel opakuje. Všichni by si měli uvědomovat, že jak demokracie ve společnosti, tak i na hřišti, má svoje hranice. A nechci, aby se takové chování na hřištích stalo standardem. V minulé sezoně nám bylo vyčítáno, že jsme v úvodu soutěže nasadili nízký metr za urážlivé chování k rozhodčímu. Za provinění byla požadována podstatně vyšší pokuta i v řádech desetitisíců korun. Ale s ohledem na to, že se jednalo o úvod soutěže, nasadila Disciplinární komise takový metr, jaký nasadila. Asi relativně mírný. V případě opakování takového chování, by ale byly tresty mnohem tvrdší. Nemám radost z toho, že klub, který nasbíral nejvíce karet v sezoně v celé republice, je z našeho okresu. A to platí i v sezoně nadcházející. Nesportovní chování vůči rozhodčím ani hrubé fauly nebudeme tolerovat, ale vždycky se budu snažit jako zástupce klubů ve výkonném výboru OFS o to, aby finanční tresty nebyly pro kluby likvidační. Samozřejmě pokud to bude akceptovatelné a nepřesáhne to únosnou mez. Pevně věřím, že tomu tak nebude. O to více na kluby apeluji, aby působili na hráče, realizační týmy i pořadatele a takové chování se na hřištích neobjevovalo. I když se hraje o body, tak chceme pořád hrát fotbal, a jak už jsem řekl, fotbal by měl být na vesnicích i městech zároveň i kulturou.