/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Závěrečné utkání letošního ročníku céčkové skupiny České divize žen fotbalistkám TJ Jiskra Domažlice vyšlo na jedničku. Svěřenkyně trenéra Tomáše Koreluse přivítaly v rámci 18. kola soutěže soupeřky z Klatov, se kterými na podzim ve městě pod Černou věží remizovaly 1:1. Tentokrát ovšem Domažlice i díky hattricku šutérky Martiny Vyskotové zvítězily vysoko 5:1 a zakončily sezonu na skvělém čtvrtém místě devítičlenné tabulky.

Česká divize žen, skupina C, 18. kolo: TJ Jiskra Domažlice (modré dresy) - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) 5:1.

„Na zápas jsme se dobře a dlouho připravovali, proto jsme zápas odehráli i na UMT. Utkání se nám z úvodu povedlo skvěle, byli jsme aktivní, dali dvě branky a do 30. minuty jsme soupeře do ničeho nepustili. Bohužel po brance na 2:0 jsme vypli a začali bránit, a ještě k tomu ne zrovna nejlépe, i proto Klatovy snížily na 2:1 a kdybychom neměli štěstí, poločas mohl být v klidu 2:2 a utkání by bylo otevřené do druhé půle. Klatovy naštěstí branku nedaly a do kabin se šlo za stavu 2:1,“ poznamenal k prvnímu poločasu domažlický trenér Tomáš Korelus.

„O půli jsme si něco vysvětlili, řekli si, co změnit a ve druhé půli to bylo hned od první minuty znát. Pokryli jsme skvěle hrající Chobotovou, zahustili střed a soupeř ve druhé půli neměl téměř žádnou šanci. Nám se naopak podařilo vstřelit další tři branky a poté si zápas skvěle pohlídat, proto utkání po zásluze skončilo 5:1 v náš prospěch,“ těšilo jej. „Holky musím za přístup, obětavost, ale i výkony neskutečně pochválit, občas bylo znát, že náš tým má hodně mladých nezkušených hráček, ale i tak jsme zápas zvládli na vynikající úrovni a jsem na holky hrozně pyšný,“ dodal spokojený lodivod.

„Věřím, že soupeř z nás měl strach, a proto jsme zápas neodehráli na trávě, ale na umělce, která je menší než klasické hřiště, a to z toho důvodu, aby mohl zhustit prostor a naše hráčky zdvojovat osobní obranou. Takto odehrály Domažlice všechny zápasy s těžkými soupeři, protože ví, že v tom jsou silnější,“ konstatoval po utkání Jiří Pytel, jeden ze tří asistentů hrající hlavní trenérky SK Klatovy 1898 Petry Čubanové.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Nicméně dost negativ na soupeře. Po zahájení zápasu, byť tomu konečný výsledek neodpovídal, jsme po dvou ojedinělých akcích domácích prohrávali o dvě branky. Paradoxně právě to nás nakoplo k životnímu výkonu našeho týmu, kdy jsme domácí vymazali kompletně ze hřiště,“ uvedl.

„Byli jsme to právě my, kdo hrál fotbal, který se musel líbit i všem divákům, a proto je mi moc líto našich holek, že se k nám nenaklonilo trochu víc štěstí, protože když už se nám povedlo překonat brankářku, gólu zabránilo brankové zařízení. Mít méně smůly, vše by se změnilo už v prvním poločase, kdy jsme mohli skóre zápasu otočit v náš prospěch,“ pokračoval v hodnocení.

Klatovský asistent trenérky Jiří Pytel nešetřil slovy chvály na adresu svěřenkyň. „Z pohledu trenéra, který se na hru dívá jinak, jsem naše holky o přestávce pochválil a po konci zápasu, byť tomu výsledek neodpovídal, jsem byl pyšný a hrdý na to, jakou naše hráčky předvedly obětavost, dřinu a zužitkovaly tak přípravu v jarních měsících,“ chválil fotbalistky Pytel. „Na závěr bych chtěl říci, aby všichni počítali s tím, že tým žen SK Klatovy 1898 již není žádným nováčkem divizní soutěže a výkony v jarní části sezony posílá jasný vzkaz do té následující: „My jsme SK Klatovy, bojujeme jako lvi!"

TJ Jiskra Domažlice – SK Klatovy 1898 5:1

Poločas: 2:1. Branky: 29., 58. a 80. Vyskotová, 18. a 69. Švecová – 34. Chobotová. Rozhodčí: Homr – Kastl, Hodan. ŽK: hráno bez karet. ČK: 0:0. Diváci: 180. Hřiště: UMT Domažlice. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová – Vyskotová, Maierová, Kovaříková, Strádalová, Švecová, Š. Váchalová, Vlčková, D. Váchalová, Krutinová, Budková. Střídající hráčky: Chmelíková, Hanáčíková, Sedláčková, Horalová, Zvolánková. Trenér: Tomáš Korelus. Sestava SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Hessová, Němcová, Farná, Voráčová, Rajalová, Rovňanová, Kaslová, Chobotová, Čubanová, Dubská. Střídající hráčky: Kováříková, Petrželková, Hrachová, Lucáková, Presslová, Pešlová, Müllerová. Trenérka: Petra Čubanová.

