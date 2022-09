Díky brance Markéty Kovaříkové, která už ve 14. minutě proměnila nařízenou penaltu, sice vedly, ale domácí hráčky dokázaly skóre ještě do poločasu zásluhou Němečkové se Sitterovou otočit. A když se po změně stran dvakrát prosadila také kapitánka Lucie Mužíková, bylo hotovo. Podívejte se nyní společně na to, jak zápas 2. kola (Jiskra v prvním kole kvůli lichému počtu účastníků nehrála) probíhal, a to díky fotogalerii Jana Škrleho.