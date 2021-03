„Na základě průzkumu v některých oddílech okresu Domažlice a především na základě špatné a nelepšící se pandemické situace v České republice a s ohledem na kritickou situaci v regionu okresu Domažlice z důvodu nemoci covid-19 jsem rozhodl na základě plné moci odvolat volební valnou hromadu s původním termínem 26. března. Zároveň vyhlašuji nový termín konání volební valné hromady okresu Domažlice na sobotu 10. dubna 2021 od 15 hodin. Místo se nemění, je jím sál kulturního domu v Tlumačově,“ oznámil předseda OFS Karel Sladký.

Prodloužil se tím i termín, do kdy mohou kluby ještě případně zaslat návrhy kandidátů na jednotlivé volené funkce okresního svazu. „Veškeré prozatím podané návrhy zůstávají v platnosti, doplnit kandidáty do všech volených funkcí na valné hromadě je ale nově možno až do 3. dubna do 23:59 hodin,“ konkretizoval to okresní fotbalový šéf.

Sekretář OFS Domažlice Peter Sádovský ho doplnil upřesněním pravidel pro účast delegátů klubů: „Každý delegát s hlasem rozhodujícím, host i kandidát nám musí nejpozději do osmi hodin večer 9. dubna doručit s potvrzenou návratkou účasti i potvrzení o negativním testu na covid-19 ne starším tří dnů. V případě absolvování testu v den konání valné hromady doloží potvrzení o negativním testu obratem, po jeho obdržení. V největší časové nouzi to doloží až na místě. Potvrzení o negativním testu musí být buď ze zdravotnického zařízení, popřípadě od zaměstnavatele v případě absolvování testu na pracovišti.“

Stejně jako ve všech ostatních okresech se snaží i domažličtí vedoucí fotbaloví činovníci stlačit počet účastníků valné hromady na co nejnižší. Někde, jako například i v sousedním tachovském okrese, kde se valná hromada uskuteční ve stejném termínu jako domažlická, sáhli i k variantě korespondenčního online konání. V našem regionu nakonec zvolili standardní osobní průběh, ale ústy sekretáře svazu apelují na dodržování všech hygienických protikoronavirových opatření.

„S ohledem na co nejnižší počet účastníků je ideální stav, pokud bude kandidát na funkci zároveň oprávněným delegátem klubu s hlasem rozhodujícím. Tedy statutární zástupce klubu či na základě předložené plné moci opravňující k účasti. Účastníkům valné hromady bude poskytnuto hygienicky balené občerstvení, voda, ale jeho konzumace bude umožněna jen mimo uzavřené prostory valné hromady. Po celou dobu přítomnosti v prostorách nebude totiž možné sejmout respirátor. Mezi jednotlivými účastníky budou muset být samozřejmě také rozestupy alespoň dva metry,“ vypočítal nezbytná opatření ještě Petr Sádovský.

Tak, teď už vše snad konečně klapne…