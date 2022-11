Klatovy čekající na vítězství už od 11. září chtěly konečně utnout tuhle nepříliš bodově plodnou sérii a Domažlice se naopak ve městě karafiátů chtěly vytáhnout. A protože to bylo poslední letošní kolo, oba týmy chtěly zakončit podzim tříbodovým úspěchem. V první půli udávaly tempo hry domácí Klatovy, ovšem po změně stran už byla partie herně vyrovnanější, a gólové šance byly k vidění na obou stranách. Ale góly v utkání střílely jen domácí fotbalistky. Daly celkem dva, přesto duel za pěkného slunečného počasí na klatovském hřišti před freneticky fandícím publikem skončil nerozhodně, tedy dělbou bodů.

9. kolo divize žen, skupina C: SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice 1:1 (1:0).

Při úvodním oťukávání se hrálo od vápna k vápnu a bez šancí. Více se jako první osmělily domácí hráčky, když v 11. minutě Monika Farná vybojovala míč a na konci její akce byla kapitánka Klatov Markéta Rajalová, která ale přestřelila domažlické zařízení. O čtyři minuty později si mohla domácí hráčka napravit reputaci, když si nabíhala na přímý kop zahrávaný Julií Chobotovou, ale míč ve vápně ve skluzu jen těsně minula.

V 17. minutě Monika Farná prověřila pozornost domažlické brankářky Jaroslavy Mlezivové, ale ta s přehledem míč ukryla do své náruče. V této části zápasu měly klatovské fotbalistky více ze hry a na hřišti byly rozhodně lepším týmem.

Ve 20. minutě poslala míč před bránu hostů Monika Farná, kde si jej přebrala Petra Čubanová, ale na gólmanku Jiskry nevyzrála. Ve 25. minutě hry vážněji zahrozily i hráčky z malebného prostředí Chodska. Martina Vyskotová se po přímém kopu dostala do slibné situace ve vápně, ale její tutovku gólmanka Klatov Marie Hofmeisterová fantasticky vyškrábla na rohový kop. Z něj ani z následujícího rohového kopu ale Domažlice nic nevytěžily.

Skóre utkání otevřela klatovská kapitánka Rajalová

Okamžitě se tak hra přenesla na druhou stranu, kde to ve 28. minutě z těžkého úhlu zkusila domácí Natálie Presslová, ale pokus byl jen lahůdkou pro pozorně chytající brankářku Jiskry. Ve 30. minutě předvedla svou vytříbenou kopací techniku klatovská Julie Chobotová, která kuličku parádně nacentrovala před bránu, kde si ji našla kapitánka Markéta Rajalová a zkušeně ji sklepla do sítě Domažlic. V případě kapitánky platilo do třetice všeho dobrého, což znamenalo vedení Klatov a velkou radost v ochozech.

Klatovy byly při chuti a ve 33. minutě Martina Rovňanová pasem před bránu našla Natálii Presslovou, ale ta si s míčem neporadila podle svých vysněných představ. O tři minuty později unikla s míčem klatovské, jinak pozorné defenzivě, hostující zkušená útočnice Martina Vyskotová, mířila sama na bránu, ovšem fantasticky ji vychytala strážkyně klatovské svatyně Hofmeisterová.

Ve 39. minutě zvedla ze sedaček domácí fanoušky akce, při níž Markéta Rajalová vybídla do uličky osamocenou Petru Čubanovou, ta ale brankářku hostujícího družstva nepřekonala. Těsně před odchodem do šaten k poločasové přestávce měly ještě Domažlice výhodu přímého kopu, ale ani ta gólem neskončila.

S hubeným jednobrankovým náskokem tak nastupovaly domácí hráčky do druhé části utkání. Chtěly - hnány fantastickým publikem - přidat druhý uklidňující gól, ale paradoxně to byly hostující fotbalistky, které zahrozily.

Svůj tým ale skvěle podržela klatovská brankářka Hofmeisterová, která zneškodnila únik hostující fotbalistky Vyskotové. Domažlice přidaly, ale Klatovy nehodlaly hrát druhé housle a akce se střídaly na obou stranách.

Nejprve se neujal přímý kop klatovské Chobotové, na druhé straně neuspěla Patricie Maierová. Vzápětí zatrnulo všem při přímém kopu Domažlic, míč ale proletěl vápnem jako nůž máslem. Následoval další přímý kop, s tím si však gólmanka poradila. Pak na druhé straně vybojovala míč v rohu hřiště Julie Chobotová, poslala jej do vápna Lucii Elisabeth Dubské, ta ale netrefila bránu. O dvě minuty později si zmiňované hráčky role vyměnily, Dubská při souboji s brankářkou posunula míč na Julii Chobotovou.

Ta byla sama v těsné blízkosti brány a snad už všichni zvedali ruce nad hlavu a chtěli slavit druhý gól Klatov. Jenomže míč jen orazítkoval pouze dobře postavenou tyč domažlické brány. O téhle spálené tutovce se klatovské rychlonohé útočnici musí určitě ještě zdát. Ovšem klatovský tlak neustával, ale chybělo úspěšné zakončení slibných akcí. Nezadařilo se ostřílené kanonýrce Petře Čubanové, ani Lucii Elisabeth Dubské ani Julii Chobotové.

Pak se hra zase přesunula na polovinu domácích. A přišla 75. minuta, kdy míč po přímém kopu hráček Domažlic skončil v síti Klatov. Balon totiž nečekaně hlavou přizvedla před chytající gólmankou Ivana Nagyová a dala si tak vlastní gól. Vyrovnání přineslo vítr do plachet hostů, jejichž fanoušci také o sobě dávali hlasitě vědět, a Klatovy tak rázem měly plné ruce – nebo spíše nohy – práce. Ale domácí defenzivě se dařilo likvidovat rodící se akce soupeřek.

Závěr derby už žádnou branku nepřinesl, body se tak dělily

Za jeden neregulérní zákrok vyfasovala Hrachová žlutou kartu a vzápětí tato hráčka pohotově vypomohla své gólmance, když za ni doslova zaskočila, a to úspěšně. V 75. minutě mohla strnout vítězství na stranu domácích fotbalistek Petra Čubanová, ale její střela byla spíše z kategorie propagačních a gólmanku Jiskry rozhodně nevystrašila. A závěr utkání, byť se hrálo ve svižném tempu, žádnou změnu skóre nepřinesl a tak se soupeřky o body podělily.

„Bylo to z naší strany nejlepší utkání v podzimní části sezony. Škoda jen, že nebylo vítězné. Všechny hráčky bojovaly s obrovským nasazením, ale neproměnili jsme tutovky, velké šance, a to nás stálo vítězství. I tento zápas nám ale ukázal, že rozhodně máme na čem stavět,“ uvedl po utkání jeden z dvojice trenérů SK Klatovy 1898 Václav Míka. „Velký dík patří skvělým fanouškům, kteří nás opět fantasticky podporovali. Děkujeme,“ dodal kouč klatovských žen.

Své si k utkání řekli také na Chodsku. „Utkání mělo dobré parametry. Dle očekávání, domácí hráčky jezdily, v první půli byly jednoznačně lepší a to, že daly jen jednu branku, byl pro nás zázrak. Opět nás podržela Mlezivová v bráně," řekl na úvod hodnocení domažlický trenér Tomáš Korelus. „O půli jsem musel trošku zvýšit hlas, protože to od nás byla opravdu tragédie, a kdyby jsme takto odehráli celý zápas, dostali bychom možná i bůra," připustil.

Poločasová rozprava jeho týmu pomohla. Alespoň ke srovnání skóre. „Do druhé půle jsme vstoupili lépe, byli konečně rovnocenným soupeřem a měli šance i směrem dopředu. Z rohu přišlo zasloužené vyrovnání a ke konci jsme měli i příležitosti vstřelit druhou branku, ať už Vyskotovou, Strádalovou nebo penaltou, kterou se rozhodčí nejspíš bál písknout," postěžoval si trenér na jeden ze zákroků, který sudí Lojík jako nedovolený neposoudil.

„Ve finále remízu rozhodně beru, Chobotová za stavu 1:0 mohla dát na 2:0 a nejspíš by bylo po zápase. Holky musím pochválit za druhý poločas, dokázali jsme se probrat a urvat krásný bod z Klatov," doplnil mladý trenér Domažlic.

Remízový duel, který zajistil Domažlicím přezimování na pátém místě, hodnotila i dvaadvacetiletá fotbalistka Jiskry Patricie Maierová. „Zápas byl hodně soubojový a bojovný, což jsme očekávaly. Bojovalo se o každý balon a určitě si nikdo nic nenechal na hřišti zadarmo. My jsme nezačaly ideálně a nechytily začátek tak, jak bychom si představovaly. Na můj vkus jsme se až moc soustředily na to, jak budou hrát soupeřky, místo toho, abychom hrály svoji hru," přiznala Maierová a potvrdila tak slova svého trenéra.

„O poločase jsme si k tomu všichni něco řekli a do druhého poločasu jsme se šly porvat o body. Vyhrát mohly oba týmy, ale myslím si, že remíza zápasu sluší. Ačkoliv se ke konci utkání dalo o některých, z mnoha pohledů zcela nesporných situacích, diskutovat. My bod z venku bereme a doufáme, že na jaře výkony potvrdíme a ještě zlepšíme," přeje si domažlická hráčka.

Ta se ještě závěrem vrátila ke sporným situacím, které lehce nakousla. „V první řadě se určitě nechceme vymlouvat na rozhodčí. Na druhou stranu, pokud se nám i domácí hráčky omlouvaly za výkon sudího, už to stojí za zamyšlení. Když rozhodčí nepískl tři zákroky ve vápně domácích a některé zákroky otočil nesmyslně proti nám, určitě to zamrzí. Ale i s tím se musíme naučit hrát a předvádět naši nejlepší hru," nevymlouvala se Maierová.

SK Klatovy 1898 – TJ Jiskra Domažlice 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 30. Rajalová - 75. Nagyová vlastní. ŽK: 1:0 (78. Hrachová). Rozhodčí: Václav Lojík – Václav Dušek, František Petrželka. Diváci: 155. Sestava SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Farná, Hrachová, Nagyová, Voráčová, Rajalová, Rovňanová, Němcová, Chobotová, Dubská, Čubanová. Střídající hráčky: Kaslová, Presslová, Malá, Petrželková, Šafandová, Pešlová, Kováříková. Trenéři: Václav Míka a Radek Smolík. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová – Tauerová, Vyskotová, Sedláčková, Maierová, Chmelíková, Kovaříková, Strádalová, D. Váchalová, Vlčková, Horalová. Střídající hráčky: Š. Váchalová, Votrubová, Zvolánková. Trenér: Tomáš Korelus.

