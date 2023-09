Druhý zápas, druhá porážka. A opět o jedinou branku. Fotbalistky TJ Jiskra Domažlice výsledkově nezvládly ani druhé utkání nového ročníku céčkové skupiny České divize žen, když tentokrát nestačily na domácí Blatnou, které o víkendu po poněkud nepředvědčivém výkonu podlehly 2:3.

TJ Jiskra Domažlice (na archivním snímku fotbalistky v modrých dresech). | Foto: Jan Škrle

„Po úvodní prohře doma s Mokrým (1:2 – pozn. autora) nás čekal jiný soupeř, a to téměř ve všem. Bohužel jsem nemohl počítat s Vyskotovou, Rovňanovou a Sedláčkovou, což byly citelné ztráty, ale i tak jsme to do Blatné jeli odmakat a pokusit se vyhrát,“ uvedl na začátek hodnocení trenér domažlických fotbalistek Tomáš Korelus. Jenomže to se nepovedlo, i díky přístupu hráček.

FOTO, VIDEO: Jiskra přehrála karlovarskou Slavii, rozhodl fantastický úvod

„Od nás to byl absolutně bídný výkon. Přišlo mi, že některé holky si před zápasem řekly, že si to přijely odehrát po svém a také to na hřišti tak vypadalo,“ čertil se mladý kouč Jiskry. „I přes citelné absence jsme inkasovali tři branky po totálně hloupých chybách a zaslouženě prohráli 3:2. Jediné pozitivum bylo poslední patnáct minut, kdy jsme plnili to, co jsme chtěli, soupeře tlačili, dali branku na 2:3 a alespoň se snažili o vyrovnání,“ doplnil k hodnocení trenér.

Jeho družina má po dvou odehraných kolech v divizi nula bodů, ale šanci na reparát má už v sobotu doma proti fotbalistkám Klatov, které jsou naopak zatím stoprocentní. „Čeká nás hodně práce, ale věřím, že o víkendu to Klatovy odnesou," přeje si lodivod domažlických fotbalistek Tomáš Korelus.

TJ Blatná – TJ Jiskra Domažlice 3:2

Poločas: 1:1. Branky: 8. Klásková, 70. Sýbková, 80. Pečená – 32. Vyslužilová, 84. Strádalová. Rozhodčí: Mráz. ŽK: 0:0. Diváci: 27. TJ Blatná: Horelicová – Chárová, Doubková, Kláskoá, Hanzlíková, Šebková, Honnerová, Pečená, Tichá, Kubešová, Želízková. Střídající hráčky: Posavádová, Sýbková, Hynková, Fronková, Hamplová. Trenér: Oldřich Šebek. TJ Jiskra Domažlice: Mlezivová – Strádalová, D. Váchalová, Fridrichová, Maierová, Vyslužilová, Horalová, Tauerová, Kovaříková, Vlčková, Skalická. Střídající hráčky: Hanáčíková, Š. Váchalová, Nagyová, Chmelíková. Trenér: Tomáš Korelus.

