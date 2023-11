Během své kariéry už dosáhl několika hattricků. "Určitě během mého působení v Meclově. Myslím, že víc než tři góly v zápase jsem nedal. Jelikož není úplně výjimkou když dám gól, tak bych se asi za střelce i považoval," uvedl Obdržálek

V současnosti hraje střed zálohy, ale na hřišti vystřídal už všechny posty. "Včetně brankáře, na tomto postu jsem vlastně s fotbalem začínal. Střed zálohy mi vyhovuje asi nejvíc. Já tomu říkám na Horviho, i postavou už se mu začínám přibližovat," směje se fotbalista Újezda, který hrál i krajský přebor mužů za Meclov.

"Od žáků až do dorostu jsem tak nějak pendloval mezi Hraničářem Česká Kubice a Jiskrou Domažlice. V roce 2010 jsem využíval možnosti střídavého startu do 23 let z České Kubice do Meclova, kam jsem nakonec přestoupil a hrál tam dvanáct let. V létě 2022 jsem přestoupil do Újezda, kde už s největší pravděpodobností vydržím až do fotbalového důchodu," prohlásil Milan Obdržálek.