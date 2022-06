Béčku Meclova vstřelil všechny své góly za sebou. Jen první a osmou branku Poběžovic dali jiní střelci. "Musím poděkovat klukům, protože mi to dali dobře. Přesně takové balony jsem potřeboval. Mohl bych je dostávat častěji," řekl s úsměvem ofenzivní fotbalista Poběžovic.

Všech branek dosáhl pravou i levou nohou. "Kopu oběma, nemám s tím problém," dodal Šmejkal.

Karel Šmejkal se zlepšil na 19 gólů a v tabulce střelců II. třídy mu patří čtvrté místo, které může ještě vylepšit v sobotní dohrávce 12. kola doma s Kdyní B. "Popravdě jsem nečekal, že ještě vyjedu nahoru. Tato druhá sezona v Poběžovicích je pro mě lepší. Přišlo pár hráčů, tým se zkvalitnil, což nám trochu pomohlo. Jsem spokojený a střílení gólů mně zvedlo sebevědomí. Klukům se snažím pomáhat zkušenostmi. Když to jde, tak proč nedat gól. Někdy si z toho dělám srandu, což mi kluci vyčítají," tvrdil 35letý fotbalista Poběžovic.

Karel Šmejkal (vlevo) na archivním snímku.Zdroj: Václav Tauer

Proti Kdyni B budou Poběžovice hájit čtvrté místo. Po postupu suverénní Kolovče do I. B třídy se zařadí mezi favority II. třídy. "Ale na postup výš nemyslíme. Spíš cheme hrát hezký fotbal, aby se lidé na něj mohli koukat. Dostat se na bednu by bylo fajn," zasnil se Šmejkal.

S fotbalem začínal v deseti letech ve Kdyni, půl roku hrál v Plzni pod křídly Sportovní a podnikatelské střední školy, vrátil se do Kdyně a v 19 letech odešel do Prahy, kde hrál I. A třídu. "V Praze jsem byl rok a půl, protože mě to táhlo jinam. Dostal jsem nabídku od Michala Kratochvíla, abych se vrátil do Kdyně. Hrál jsem za Domažlice B v krajském přeboru i za áčko ve třetí lize," vybavil si.

Chvíli kopal i v německém Furth im Waldu. "Z Domažlic jsem odešel do Klatov, protože jsem si chtěl zkusit divizi. Nastoupil jsem do přípravy, všechno bylo dobré, ale pak to zahtil covid. Měl jsem motivaci zahrát si divizi. V Klatovech jsem byl půl roku, ale pak jsem na sobě cítil, že už to nejde," vysvětlil Šmejkal.

Nyní hraje ve II. třídě okresu Domažlice za Poběžovice. "Bydlím čtyři kilometry od Poběžovic. Mám to blízko na hřiště, jsem tam spokojený. Kluci jsou se mnou také spokojení a pořád se mě ptají, jestli zůstanu. Odpověděl jsem, že se mi odcházet nechce," uzavřel Karel Šmejkal.