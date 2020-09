Že ale mladé Chody na Berounsku nečeká nic jednoduchého, ukázaly úvodní minuty. Jiskra totiž inkasovala již v prvních šedesáti vteřinách, a i když o chvíli později šťastně vyrovnala, v páté minutě to bylo zase 2:1 pro namlsané Hořovice.

Jenže v polovině první půle Chodové skóre dokázali otočit. Ve 24. minutě vyrovnal z nařízeného pokutového kopu Sloup a o minutu později překlopil misky vah na stranu Domažličanů Jansa.

Domácí vyrovnali těsně po změně stran a začínalo se znovu od

Zdroj: Jiskra Domažlicenuly. Dlouho to pak vypadalo, že utkání bude směřovat až do penaltového rozstřelu, to však svým druhým zásahem v zápase odmítl Vladimír Jansa, jenž přidal čtvrtý gól Západočechů a rozhodl o tom, že i po třetím kole bude parta mladíků z Domažlic v soutěži i nadále stoprocentní.

Tomáš Korelus, trenér domažlické devatenáctky, byl po zápase spokojený s výsledkem, s předvedeným výkonem hráčů už tolik ne. „Zápas v Hořovicích hodnotím pozitivně z hlediska bodového, bohužel trochu negativně, co se vstupu do obou poločasů týče. Dostali jsme všechny tři branky v prvních pěti minutách obou poločasů, což je otřesné, o to víc, když na to kluky upozorňujeme,“ zlobil se domažlický kouč.

„Herně si myslím, že to bylo vyrovnané utkání a o naší výhře rozhodla zodpovědnost a chuť vyhrát od třetí inkasované branky,“ doplnil k hodnocení.

Jak už bylo zmíněno, starší dorostenci Jiskry zvítězili i ve třetím zápase sezony a v tabulce jsou bez ztráty bodu třetí, o skóre za béčkem Petřína a vedoucí Aritmou. „Za devět bodů z prvních tří utkání jsem nesmírně rád, protože potom se mně i klukům pracuje lépe, než kdybychom měli tři nebo nula bodů. Naoko vypadá, že stoprocentní bodový zisk hovoří jasně, ale jestli budeme předvádět výkony z prvních poločasů v Malši Roudné nebo v Hořovicích, je možné, že to budou na nějakou dobu naše poslední body. Doufám, že se kluci poučí a v neděli s Klatovy dokážeme, že máme na víc, a naši vítěznou šňůru prodloužíme,“ přeje si Korelus. „Musíme však zapracovat na chybách, které nás brzdía kvůli kterým inkasujeme zbytečné branky,“ dodal.

Zatímco starším dorostencům Domažlic se v nové „koronavirové“ sezoně zatím výsledkově daří, fotbalistům Jiskry do sedmnácti let nikoliv. Chodští mladíci v Hořovicích sice bojovali jako hladoví lvi, ale nakonec prohráli těsně 1:2.

Na první body v sezoně si tak budou muset počkat minimálně do neděle, kdy od 12.15 hodin hostí na domácí Střelnici rivala z Klatov. Starší dorost proti stejnému soupeři hraje už v deset.

SK Hořovice U19 – TJ Jiskra Domažlice U19 3:4

Poločas: 2:3. Branky: 1. a 5. Čadek, 50. Landa – 25. a 78. Jansa, 3. Holovský vlastní, 24. Sloup z penalty. Rozhodčí: Švagr, Špicl, Šnajdr. ŽK: 1:0 (59. Landa). Diváci: 40. Sestava Jiskry Domažlice U19: Pomothy – Soupír, Baumann (60. Chodora), Jahn, Jansa, L. Korelus, Petr (76. Tran), Sedláček, Schneider (88. Lucák), Váchal, Sloup. Trenér: Tomáš Korelus.

Ostatní výsledky 3. kola ČDD U19: Spartak Příbram – SKP České Budějovice 2:5, Junior Strakonice – SK Petřín Plzeň B 1:3, Tatran Sedlčany – Táborsko B 1:4, Slavia Vejprnice – Aritma Praha 1:5, Malše Roudné – Přeštice 2:3, Lokomotiva České Budějovice – SENCO Doubravka 5:2, SK Klatovy 1898 – Sportovní škola Plzeň odloženo.

SK Hořovice U17 – TJ Jiskra Domažlice U17 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 3. a 56. Sun – 73. Lucák. Rozhodčí: Švagr – Šnajdr, Špicl. ŽK: 1:0 (73. Wacker). Sestava Jiskry Domažlice U17: Ulman – Macán, Šteffl, Förster (71. Koza), Rejthar, Lucák, Tran, Soupír, Šindelář, Szabó (65. Kolář), Váchal. Trenér: Vladimír Jansa st.

Ostatní výsledky 3. kola ČDD U17: Spartak Příbram – SKP České Budějovice 1:8, Junior Strakonice – SK Petřín Plzeň B 0:7, Tatran Sedlčany – Táborsko B 0:8, Slavia Vejprnice – Aritma Praha 1:12, Malše Roudné – Přeštice 3:2, Lokomotiva České Budějovice – SENCO Doubravka 4:1, SK Klatovy 1898 – Sportovní škola Plzeň odloženo.